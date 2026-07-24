金管會彭金隆：高雄專區「水積魚聚」 亞資專法五大面向曝光

金管會主委彭金隆24日表示，高雄專區一年吸引58家金融機構進駐，已從「水到渠成」走向「水積魚聚」；下一步將研議亞資專法，聚焦金融市場、資產管理架構、國際人才、租稅誘因及專區設置五大面向。

亞洲資產管理中心高雄專區24日舉行周年記者會，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、彭金隆及多位金融業高層出席，共同盤點專區成立一年的成果。

彭金隆表示，專區去年啟動時，市場能否響應仍令人忐忑，但一年來資金、人才與專業服務逐步匯聚。去年是「開渠」，今年則已「聚流」，好的制度開始吸引更多金融機構及專業人才參與。

截至6月底，高雄專區已有58家金融機構進駐，銀行高資產客戶達6,214人、管理資產規模7,281億元；家族辦公室累計服務189家，受託管理資產915億元。

此外，授信融資累計動撥4,313件、貸款餘額719億元；投信投顧業未具證境外基金上架16檔，投資人持有金額近39億元，保險創新商品有效契約370件、總保費收入70億元。

彭金隆指出，高雄專區已開放38項試辦業務，未必每項都要立即交出亮眼成績。專區更重要的價值，是驗證制度、累積經驗及培養人才，再將成熟業務逐步擴大。

展望下一階段，金管會正研議金融市場與資產管理發展專法。五大方向包括推動金融市場發展、建立資產管理業監理與營運架構、強化國際人才競爭、研議政策與租稅誘因，以及規劃專業專區制度。

彭金隆強調，發展資產管理不是求快、拚短期業績，而是求好、求穩的耐力賽。金管會將把高雄專區試辦成果轉化為長期制度，朝「留財引資、投資台灣」目標邁進。