快訊

科技巨頭報喜 台指期夜盤上半場站回44K大關

張景森轟北宜高鐵是「盲腸高鐵」怒退民進黨 鐵道局長發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會彭金隆：高雄專區「水積魚聚」 亞資專法五大面向曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆24日表示，高雄專區一年吸引58家金融機構進駐，已從「水到渠成」走向「水積魚聚」；下一步將研議亞資專法，聚焦金融市場、資產管理架構、國際人才、租稅誘因及專區設置五大面向。

亞洲資產管理中心高雄專區24日舉行周年記者會，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、彭金隆及多位金融業高層出席，共同盤點專區成立一年的成果。

彭金隆表示，專區去年啟動時，市場能否響應仍令人忐忑，但一年來資金、人才與專業服務逐步匯聚。去年是「開渠」，今年則已「聚流」，好的制度開始吸引更多金融機構及專業人才參與。

截至6月底，高雄專區已有58家金融機構進駐，銀行高資產客戶達6,214人、管理資產規模7,281億元；家族辦公室累計服務189家，受託管理資產915億元。

此外，授信融資累計動撥4,313件、貸款餘額719億元；投信投顧業未具證境外基金上架16檔，投資人持有金額近39億元，保險創新商品有效契約370件、總保費收入70億元。

彭金隆指出，高雄專區已開放38項試辦業務，未必每項都要立即交出亮眼成績。專區更重要的價值，是驗證制度、累積經驗及培養人才，再將成熟業務逐步擴大。

展望下一階段，金管會正研議金融市場與資產管理發展專法。五大方向包括推動金融市場發展、建立資產管理業監理與營運架構、強化國際人才競爭、研議政策與租稅誘因，以及規劃專業專區制度。

彭金隆強調，發展資產管理不是求快、拚短期業績，而是求好、求穩的耐力賽。金管會將把高雄專區試辦成果轉化為長期制度，朝「留財引資、投資台灣」目標邁進。

彭金隆 高雄 金管會

延伸閱讀

亞資中心高雄特區成立周年 彭金隆：將朝五大面向建立資產管理專法

亞資中心滿周年 卓榮泰提四項宣示

談亞資中心高雄專區 陳其邁：一年就有感、三項指標全台第一

出席亞資管理中心高雄專區周年記者會 行政院長卓榮泰做出四項宣示

相關新聞

台股重挫千點新台幣貶9.2分 週線連5黑

中東緊張情勢再起，打擊市場風險偏好，股匯市今天同步下殺，台股重挫1195點，創台股史上第9大跌點；新台幣貶勢洶洶，盤中摜...

台灣繼續列在美國匯率觀察名單 央行這麼說

中央銀行今日傍晚對於「美國財政部匯率政策報告」內容提出說明，央行表示，和美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

出席亞資管理中心高雄專區周年記者會 行政院長卓榮泰做出四項宣示

行政院長卓榮泰24日出席亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會，他做出四項宣示，包括高雄專區首波試辦成效達標、高雄這個首創場域的經驗要繼續延長，以及朝向資產管理專法立法，複製成功經驗。

亞資專法最難一關浮現！金管會：租稅優惠僅限「境外資金」

金管會主委彭金隆24日表示，亞資專法將涵蓋市場發展、資產管理業監理與營運架構、國際人才競爭、租稅及專區設置五大面向；其中租稅優惠方向首度曝光，初步僅限「境外資金」，專法架構盼年底前出爐。

金管會彭金隆：高雄專區「水積魚聚」 亞資專法五大面向曝光

金管會主委彭金隆24日表示，高雄專區一年吸引58家金融機構進駐，已從「水到渠成」走向「水積魚聚」；下一步將研議亞資專法，聚焦金融市場、資產管理架構、國際人才、租稅誘因及專區設置五大面向。

亞資中心高雄專區周年 玉山銀行財管投資市占率近4成

金融監督管理委員會於24日在高雄亞洲新灣區舉行「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年記者會」。玉山銀行由董事長黃男州與個金總處執行長許美麗代表出席，共同見證高雄專區成立滿周年的成果。作為首批獲准進駐專區並積極響應政策的指標銀行，玉山銀行在高資產業務（財富管理2.0）的推動成果亮眼，總戶數已突破3,000戶、資產規模更超過3,000億元，展現深厚的經營實力與顧客高度信賴；在專區業務推動，財富管理業務投資餘額市占率近4成、授信融資餘額市占率超逾1成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。