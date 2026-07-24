亞資中心高雄專區第二階段擴大試辦 金融業者看好這些新商機

高雄亞洲資產管理專區試辦滿周年，金管會宣布第二階段將新增三項試辦業務及兩項業務放寬全台落地，金融業者普遍關注家族辦公室將全台落地，以及放寬未具證券投資信託基金性質境外基金及私募股權基金投資限制、開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶等措施。

由於家族辦公室業務將推動全台落地，國銀一致看好高資產客戶在財富傳承、二代接班、家族治理和資產配置等剛性需求。公股方面，第一銀行已建立完善的家族辦公室服務體系，透過跨部門合作並結合外部會計師與律師等專家，提供一站式服務，準備好待未來落地搶攻全台家辦市場。

兆豐銀行指出，隨著服務範圍擴大，將有更多高資產客戶及企業客戶享有全方位整合服務，看好後續業務發展；華南銀行則結合信託規劃、保單融資與稅務架構設計等，深化家族辦公室服務，預期有效拉升客戶的資產管理規模（AUM）與黏著度。

民營銀行方面，玉山銀行看好家族辦公室落地後能協助企業主與高資產家族取得完整顧問服務；國泰世華銀表示，積極參與家族辦公室工作坊，提出顧問業務規範與作業守則建議，待相關規範公告後，將提供家族財富管理、跨代傳承等專業諮詢服務；台北富邦銀行將整合境內外資源，深化銀、保、證跨業合作機制。

壽險業專區專屬保險商品銷售方面，去年開辦截至今年6月底，國泰人壽專區試辦商品累計新契約保費收入11億元、富邦人壽53.7億元居冠、南山人壽2.3億元、凱基人壽3億元、新光人壽2,000萬元、台灣人壽800萬元。

對於第二階段試辦，壽險業者樂觀看好效益，並積極籌劃專屬新保單。國壽擬視法規評估專屬新保單並結合保險金信託；南山人壽預計9月推出第二檔專區專屬美元保單；台灣人壽與凱基人壽亦正積極規劃專區特色商品與客製化服務，驅動業務成長。

券商方面，永豐金證券將以「對境外高資產客戶推介或招攬海外子公司之金融商品與服務之跨境金融服務業務」為主要發展目標；富邦證券則評估未具證境外基金未來導入的可能性；中信證券積極推進「3O」聯合開戶與一站式服務外，亦持續優化境外結構型商品交易平台。