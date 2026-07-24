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國泰人壽推美元利變保單「萬年美利」 兼顧高身故保障與退休現金流

經濟日報／ 記者黃于庭／高雄即時報導
國泰人壽觀察到民眾的需求，新推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，以利變型終身壽險為基礎，兼顧高身故保障、退休現金流、自主選擇權等功能，讓保戶能依個人未來需求變化，靈活調整保單配置。圖／國泰人壽提供
國泰人壽觀察到民眾的需求，新推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，以利變型終身壽險為基礎，兼顧高身故保障、退休現金流、自主選擇權等功能，讓保戶能依個人未來需求變化，靈活調整保單配置。圖／國泰人壽提供

根據勞動部2025年「勞工生活及就業狀況調查 」，82%的在職勞工尚未規劃退休年齡；國泰世華銀行與資誠（PwC）共同發布的《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》也指出，82%的未退休民眾低估退休後實際所需生活開支，顯示退休與財務規劃不僅需要提前準備，還需要保留彈性。

而退休規劃往往會隨人生階段、家庭責任與財務狀況持續調整。國泰人壽觀察到民眾的需求，新推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「萬年美利」），以利變型終身壽險為基礎，兼顧高身故保障、退休現金流、自主選擇權等功能，讓保戶能依個人未來需求變化，靈活調整保單配置，國泰人壽「萬年美利」具備三大特色：

以40歲男性投保「萬年美利」為例，投保基本保險金額50萬美元，選擇6年期繳費，每年實繳保險費23,912美元（含2％保險費折減），總繳實繳保險費共143,472美元，假設宣告利率每年皆維持4.35%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式。若以家庭保障及資產傳承為主要規劃，至80歲時，身故保險金約58.2萬美元，約為總繳保險費的4倍；若未來退休需求有所改變，希望擁有穩定現金流，也可選擇自65歲起執行樂齡優退權，首次即可領取近1萬美元生存保險金，且給付金額逐年增加；至80歲時，每年生存保險金約1.3萬美元，且身故保險金仍約有27萬美元，同時兼顧退休生活與資產傳承。（上述範例係以特定條件試算，實際保障內容及各項保險給付仍應依保單條款約定為準。）

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，現代人的退休藍圖沒有標準答案，今天適合的規劃，日後未必仍符合實際需求。因此，國泰人壽希望提供客戶的不只是保障，更是一份能隨人生歷程持續發揮價值的保單。「萬年美利」以保障為核心，同時保留選擇的自主性，無論是以保障守護家人、累積財富傳承，或逐步建構退休生活的穩定現金流，都能依個人需求靈活調整，迎向屬於自己的「美麗晚年」。

國泰人壽 勞動部

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