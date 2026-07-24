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外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

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台股重挫千點新台幣貶9.2分 週線連5黑

中央社／ 台北24日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

中東緊張情勢再起，打擊市場風險偏好，股匯市今天同步下殺，台股重挫1195點，創台股史上第9大跌點；新台幣貶勢洶洶，盤中摜破32.4元整數關卡，一度重貶1.9角，在央行強力防守下，收在32.358元，貶9.2分，台北及元太外匯市場總成交金額26.05億美元。

美軍對伊朗發動新一波空襲，葉門獲伊朗支持的青年運動叛軍攻襲紅海船隻，推升國際油價突破每桶100美元。中東局勢緊繃，加上美國科技業財報引發投資人對AI巨額支出疑慮，美股23日全面走跌，美元指數再度攻破101大關。

台股今天開低走低，終場重挫1195點，創下史上第9大跌點，跌破季線43964點。三大法人合計賣超台股663.94億元，其中外資提款609.51億元。

新台幣兌美元今天以32.29元開盤後，隨著台股跳水、外資匯出，匯價應聲走貶，午後摜破32.4元價位，最低觸及32.456元、重挫1.9角，尾盤央行進場調節，收盤站回32.3元價位。

外匯交易員表示，外資全天呈現匯出態勢，當新台幣貶破32.45元，出口商見到甜甜價後進場拋匯，仍難敵外資匯出力道；眼見新台幣貶勢過快，尾盤央行進場調節，使貶幅收斂。

新台幣兌美元今天同步收週線，本週新台幣貶值7分或0.22%，週線連5黑。

外匯交易員指出，近期國際局勢動盪、美伊衝突擴大，避險情緒升溫，預期美元指數將維持高檔，加上7、8月為股利發放旺季，外資股利匯出需求，使新台幣持續承壓；後續需觀察外資對台股調節是否告一段落，以及央行防守態度與出口商拋匯意願，新台幣短線不排除測試32.5元關卡。

根據央行統計，美元指數今天升0.28%，主要亞幣多走跌，新台幣貶0.28%、日圓跌0.27%、新加坡幣及人民幣均貶0.07%；僅韓元升0.36%。

台幣 台股 葉門

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