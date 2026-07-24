台股重挫千點新台幣貶9.2分 週線連5黑

金管會主委彭金隆今日表示，資產管理中心將建立專法，除了將提出國際金融人才如何長駐在台灣的措施，也會提出政策和租稅提供的誘因。銀行局長童政彰進一步指出，為避免有傷租稅公平，租稅誘因會限縮範圍，且僅針對「外國資金」的部分，另外也會採納國外經驗，例如比照印度的GIFT CITY模式來設置專區。

2026-07-24 16:53