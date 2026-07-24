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青安2.0末班車助攻 6月房貸餘額爆出近1年最大增量

中央社／ 台北24日電

青安2.0方案將於7月底落日，市場趕搭末班車，挹注房市買氣。中央銀行今天公布6月房貸餘額為新台幣11兆8127億元，續創歷史新高，且較5月暴增536億元，創近1年最大單月增量。

過去1年多來，由於房市冷清，房貸餘額月增量多落在300至400億元的區間，今年6月房貸餘額月增量單月爆出536億元的大量，熱度明顯提升，年增率也回升至4.36%。

央行官員說明，6月新承做房貸很大一部分來自青安2.0方案，房貸餘額也反映同樣趨勢，加上部分重劃區新屋交屋，均推升房貸餘額規模成長。

青年安心成家貸款2.0（新青安）政策將於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0。媒體詢問，6月房市指標有成長趨勢，是否屬於趕搭青安2.0末班車的短期現象，而非房市回溫。

央行官員表示，青安2.0方案主要為自住買盤，後續是否買氣延續，仍得觀察後續數據變化。

有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，6月則續降至3兆4379億元，連4個月下滑，且年減0.07%，為去年10月以來最低水準。

央行官員說明，近年建築貸款成長放緩的態勢相當明確，推測建商考量房市景氣、營建成本等諸多因素之後，維持審慎觀望態度。

外界也關注，今年以來台股漲勢驚人，許多投資人透過融資加碼台股，甚至有「四貸同堂」的說法，民眾融資買股的狀況，是否可從金融統計數據看出端倪。

央行官員指出，個人理財週轉金貸款數據並未公開，至於民眾是否會透過消費者貸款中「其他個人消費性貸款」借款投資股市，此項目主要包括就學貸款等消費性貸款，金額都不高，銀行通常不會特別追蹤資金用途，不能排除民眾透過此管道借款的可能，但從數據看來，近幾個月數據波動有限。

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