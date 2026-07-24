美國續將台灣列匯率觀察名單 央行2025年淨買匯約占 GDP 僅0.8%

行政院長卓榮泰今日南下參與亞洲資產管理中心高雄專區成立周年記者會，他在致詞時提出四大宣示，他更形容，接下來的「四年有變」，朝向四年有「便」和「遍」，包括便民利民，和遍布全球的「遍地開花」，且他強調，高雄已精準達標，58家進駐、38家試辦業務開放、189家家族辦公室，管理915億元的資產。

2026-07-24 15:38