美國續將台灣列匯率觀察名單 央行2025年淨買匯約占 GDP 僅0.8%
美國財政部於台北時間24日公布2026年上半年《匯率政策報告》，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單，但並未認定台灣涉及操縱匯率。中央銀行隨後發布說明指出，美方認定包括台灣在內的主要貿易夥伴，均未涉及1988年《綜合貿易暨競爭力法案》所稱「操縱匯率以獲取不公平貿易優勢」的情事，顯示台灣並未被列為匯率操縱國。
央行表示，本次報告評估期間為2025年全年，美國依據《2015年貿易便捷化暨執行法案》的三項量化標準進行檢視，包括對美商品及服務貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率超過3%，以及持續單邊干預匯市、淨買匯達GDP 2%以上且一年中至少8個月淨買匯。
根據報告，台灣在2025年符合前兩項標準，包括對美商品及服務貿易順差高達1,450億美元，以及經常帳順差占GDP比重達19.5%；不過，央行全年淨買匯僅77億美元，約占GDP的0.8%，遠低於美方第三項干預匯市門檻，因此續列觀察名單，而非被認定為匯率操縱國。
除了台灣之外，本次仍被列入觀察名單的經濟體還包括中國大陸、日本、南韓、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，共計10個經濟體。