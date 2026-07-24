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童政彰：亞資中心租稅誘因鎖定在外國資金 師法印度GIFT CITY專區

聯合報／ 記者朱漢崙／高雄即時報導
亞資中心租稅誘因鎖定在外國資金，金管會銀行局長童政表將師法印度GIFT CITY專區。記者朱漢崙／攝影
亞資中心租稅誘因鎖定在外國資金，金管會銀行局長童政表將師法印度GIFT CITY專區。記者朱漢崙／攝影

金管會主委彭金隆今日表示，資產管理中心將建立專法，除了將提出國際金融人才如何長駐在台灣的措施，也會提出政策和租稅提供的誘因。銀行局長童政彰進一步指出，為避免有傷租稅公平，租稅誘因會限縮範圍，且僅針對「外國資金」的部分，另外也會採納國外經驗，例如比照印度的GIFT CITY模式來設置專區。

童政彰認為，租稅誘因的確是最有挑戰的部分，因為台灣要和國際接軌，也要遵守CRS（全球反避稅規定的共同申報準則），不能讓台灣變成租稅的避風港，已委請四大會計師事務所為顧問。他說明，所謂朝「外國資金」來提供租稅誘因，亦即境外資金要進行相關投資及資金的移動，在選擇要進台灣或其他資本市場，提供租稅誘因增加台灣的競爭力。

針對行政院長卓榮泰宣示的「四年有便」，和「四年有遍」，童政彰說明，要如何推到全台，達到均衡全台的目標，這點，卓揆也重視普惠金融的區塊，要求服務高資客戶的同時，絕不能偏廢其他族群的需求。他說明，在「遍地開花」的部分，應該是在普惠金融領域會更為強化，高雄的成功經驗如何落實到各分行，例如，「家族辦公室」並非只為有錢人作家族傳承，而是進而穩定中小企業的發展，員工工作權更有保障，還有慈善事業基金會，企業主如何分享成果給社會。

對於便民，童政彰強調「三軌金融」的重要性，不會因為數位落差而偏廢傳統通路的價值，有存在必要，更有優化的必要性，包括如何更普及化，更安全、更重視隱私。

高雄市副市長羅達生對於四年有遍（便）指出，除了持續對進駐專區的業者提供服務之外，包括租金優惠，也會配合專法修法，法規鬆綁更多，納入租稅優惠，將更有誘因，且未來辦理資產管理的金融業者之外，也能引更多國際資產管理公司，希望把對淨零等產業投資的可能性，把更多資金留在台灣。

童政彰說明，專區和特區概念仍有不同，高雄已有「境內關外」的特區經驗，GIFT CITY的特區概念，以外國金融機構被吸引進駐到專區，是否將作為台灣發展特區的概念，仍在考量。是否要從現在的專區，改為「特區」的概念，吸引更多的外國機構來進駐。GIFT CITY的特區概念，亦即服務的客戶都是境外，因此稅賦的行政成本較低，但倘若是「專區」，亦即境外的機構進來，要投資的是境內的產品，這時制度的設計就會更為複雜。

羅達生也指出，若專法上有例如租稅誘因等問題，得再設立特區做較好的管理，高雄市隨時可以「專區」變「特區」來配合金管會。證交所業務委員胡則華指出，今年團隊在2月已前往印度的GIFT CITY特區進行考察，5月亦再前往日本考察金融特區。

證期局長高晶萍指出，目前亞資中心銷售的私募基金有16檔、39億，只有2檔到達99人的上限，其餘最多只有56人，目前私募基金銷售狀況，每檔基金人數達99人的情況不多，可衡著風控、財務，來訂定國人投資的金額上限或占淨資產比重的上限，也許上限訂下來，只有80幾個人。

童政彰轉述彭金隆的看法指出，彭主委認為，過去一年很多業者仍侷限在「賣產品」而已，因此下一階段的重點，在於要有台灣身為科技領頭羊的台灣特色資產管理，資產定價、供應鏈研究、供應鏈上下游併購的，要建立台灣在金融資產管理的發言權，把台灣擅長的，包裝為國際法人願意埋單和賦予全權委託的核心，這也將落實在該專法中。

童政彰指出，金管會在訂專法時，將搭配五大精進面向，包括推動資產管理、壯大資本市場、建構三軌金融、完善全齡金融、深化信任金融。同時也會響應金融大回饋，包括厚植社會信任、共享金融發展、善盡企業社會責任。金管會創新處長林羲聖則指出，目前培養國際人才可說是最大的挑戰。

印度 彭金隆

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