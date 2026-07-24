談亞資中心高雄專區 陳其邁：一年就有感、三項指標全台第一

高雄市長陳其邁24日於亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會指出，高雄有許多中小企業和隱形冠軍，需要多元的金融服務，此次專區的推動不只是「兩年有感」，而是「一年就有感」，近年高雄金融服務業成長17%，金融及保險業成長13%，企業總部、管理機構及管理服務業成長超過33%，三項指標皆為六都及全國第一。

陳其邁指出，行政院長卓榮泰月初來高雄時曾提到，希望亞洲資產管理中心能夠讓人民「兩年有感」，高雄市政府秉持這個目標，緊抓進度、緊密合作、緊盯成果。隨著金融機構進駐、示範業務推動，以及家族辦公室管理資產規模持續擴大，同時已有多家金融機構簽署合作備忘錄，共同推動金融創新與產業發展。

陳其邁說，高雄最新三項指標代表著大型銀行陸續進駐高雄，金融服務生態系逐步成形，顯示高雄正逐步成為國際資金進入台灣的重要據點。高雄擁有許多隱形冠軍企業，多數從中小企業起家，逐步發展為具有國際競爭力的製造業者，也正面臨二代接班、資產配置、財富傳承及企業治理等需求，因此更需要完整、多元的金融服務體系提供支持。

隨著更多企業進駐高雄、產業持續升級，金融服務需求也將持續增加，陳其邁指出，高雄將從過去以工業為主的城市，逐步邁向兼具產業與金融服務功能的重要城市。未來，高雄將持續與中央及金融業攜手合作，打造更完善的金融服務環境，朝向國際金融服務城市發展，提升台灣在全球金融市場的競爭力，讓高雄與新加坡、香港等亞洲重要金融城市共同競爭，爭取更多國際金融服務及資金發展機會。