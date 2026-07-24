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卓榮泰對亞資中心四大政策宣示 目標將是四年有「便」及「遍」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
卓榮泰對亞資中心政策四大宣示 接下來目標將是四年有「便」及「遍」。記者宋原彰／攝影
卓榮泰對亞資中心政策四大宣示 接下來目標將是四年有「便」及「遍」。記者宋原彰／攝影

行政院長卓榮泰今日南下參與亞洲資產管理中心高雄專區成立周年記者會，他在致詞時提出四大宣示，他更形容，接下來的「四年有變」，朝向四年有「便」和「遍」，包括便民利民，和遍布全球的「遍地開花」，且他強調，高雄已精準達標，58家進駐、38家試辦業務開放、189家家族辦公室，管理915億元的資產。

卓榮泰也喊話，在高雄好的試辦經驗，希望不只在特區，也能在其他地方落地，在高雄好的經驗，不用再試辦，可以直接上路。他表示，今年經濟成長率可能高達2位數，希望國人也更有理財的觀念與信賴，才會有更穩定的社會及經濟實力，洛桑管理學院把台灣排名提升至第四名，可見台灣不只是代工製造業王國，將朝向另一高峰前進。

卓榮泰與高雄市長陳其邁今日也特別參觀中信銀的亞資中心旗艦分行，兼具高資及普惠金融的服務，卓榮泰指出，希望進入亞資中心第三年時，有更多未來發展的具體方向及更好的成績。

卓榮泰所提出的四大宣示，包括：1、先前金管會的「二年有成、四年有變、六年有成」，已進入「四年有成」的階段，跨越二年有感的階段。

其二，朝向四年有「便」和「遍」，包括便民利民，和遍布全球的「遍地開花」，且他強調，高雄已精準達標，58家進駐、38家試辦業務開放、189家家辦，管理915億的資產。

其三，是高雄的經驗，雖說是要延長一年，但他相信一旦試辦，就回不了頭，從質量更提升，更為寬廣，不論金融或商品或保險服務，金管會也將讓未來更多試辦業務繼續推動。

第四個是資產管理的專法，形成之後，複製經驗到台灣其他地方，只要當地市政府學習高雄的效率，拿出更多魄力，提出適合的場域，將會讓這些經驗繼續複製，遍地開花，落實賴總統的國際接軌、均衡台灣。

高雄 行政院長 卓榮泰

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