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亞資中心滿周年 卓榮泰提四項宣示

經濟日報／ 記者黃于庭／高雄即時報導
行政院長卓榮泰對亞資中心政策提四項宣示。記者宋原彰／攝影
行政院長卓榮泰對亞資中心政策提四項宣示。記者宋原彰／攝影

亞洲資產管理中心高雄專區成立滿周年，行政院長卓榮泰24日於周年記者會致詞提四項宣示，一是高雄專區已經脫離、跨越「兩年有感」的階段，朝向「四年有變」邁進；二是作為首次的試辦場域，「高雄已經達標了」；三是未來試辦要延長一年，會有更多試辦業務展開；四是要朝向資產管理專法，讓專區經驗可以遍地開花，也可以更便民利民。

卓榮泰致詞時做出四項宣示，第一，亞洲資產管理中心推動成效要達到「兩年有感，四年有變，六年有成」的目標，目前已經脫離、跨越「兩年有感」的階段，朝向「四年有變」，這個「變」除了金融界的改變之外，也是更便民便利的「便」，以及遍布全球的「遍」。第二，高雄作為首次的試辦場域，已經達標了，專區共58家金融機構進駐、38項試辦業務，以及189家家族辦公室管理資產達915億元，高雄已經完成階段性目標。

第三，延續高雄示範場域經驗，未來將持續擴大高雄專區示範功能，推動更多金融、商品及保險等服務，金管會將持續與金融機構、高雄市政府及產業界共同規劃，讓更多示範業務在高雄推動；第四是推動資產管理專法，待專法完成後，將把高雄成功經驗複製到其他縣市，只要地方政府具備高雄的行政效率、拿出更大的魄力，並提供合適場域，就能將相關制度與經驗推廣到全台，真正做到遍地開花。

卓榮泰提到，兩年前提出亞資中心時，很多人都說台灣怎麼可能趕得上新加坡、香港。但金管會主委彭金隆曾說，沒有嘗試，就不會成功，只有開始做，才知道做得好不好，只要開始做，就一定比不做好，讓我們看到好的開始，就是成功的開始。

卓榮泰表示，去年台灣經濟成長率相當亮眼，今年外界及專業機構對經濟表現也抱持正向預期，要按部就班讓國人擁有更好的理財觀念、更高的理財信賴，建立更完整、健全的資本市場，讓台灣擁有穩定的社會、穩定的國家及更強的經濟實力。

卓榮泰也說，台灣已經不再只是單一代工製造王國，而是要朝向更高的發展目標邁進。回顧過去30年，從1993年李登輝前總統提出亞太營運中心、2008年馬英九前總統提出亞洲理財及籌資中心、2014年提出亞太理財中心、2018年蔡英文前總統提出亞洲企業資金調度及高資產管理中心，到今天賴清德總統持續推動亞洲資產管理中心，這項政策歷經30年的累積。如今台灣已具備足夠的條件。

與10年前相比，名目GDP大幅成長，人均GDP也由約2.2萬美元提高至約3.94萬美元，今年可望突破4萬美元；經濟成長率也創下近年高點。卓榮泰說，台灣已經具備條件，只欠東風，而這股東風，就是從高雄吹起。高雄正帶領台灣打造新的金融中心，實現過去30年持續努力的願景。一座城市除了城市建設，也需要發展資本管理能力，提供更多金融服務與協助。

最後，卓榮泰說，期待未來全國各縣市更多金融機構都能建立類似的高資產服務場域，不只是服務高資產客戶，也讓更多有金融需求的民眾享有更完善的金融服務，同時希望明年高雄專區成立兩周年時，亞洲資產管理中心能交出更亮眼的成績，政府與業界共同向國人報告成果，持續推動台灣資本市場與國際接軌，吸引更多海外資金回流台灣，也吸引更多金融人才回到台灣。

卓榮泰 高雄 高雄市

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