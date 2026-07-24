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亞資中心高雄特區成立周年 彭金隆：將朝五大面向建立資產管理專法

聯合報／ 記者朱漢崙／高雄即時報導
亞資中心高雄特區成立周年，金管會主委彭金隆表示，將朝五大面向建立資產管理專法。記者朱漢崙／攝影
亞資中心高雄特區成立周年，金管會主委彭金隆表示，將朝五大面向建立資產管理專法。記者朱漢崙／攝影

金管會今日在高雄舉行亞洲資產管理中心高雄專區成立周年記者會，金管會主委彭金隆在致詞時以一年前的「水到渠成」走到今日的「水積魚聚」來形容，最新的重點將是「水積魚聚」，亦即「聚流」。他並指出，接下來金管會將規畫專法，「二年有感只是開始，在競爭激烈的國際賽道，金管會正在研議專法草案，會對金融市場發展、資產管理與營運架構、國際人才競爭、政策與租稅誘因、專區設置等五大面向，建立起更具國際競爭力的法制架構，達成留財引資的政策目的。

彭金隆盤點，專區成立之後，目前已有58家金融機構進駐專區，6千位高資客戶、4300件授信，189家的家辦服務，反映資管市場的巨大潛力。

高雄市長陳其邁在致詞時更表示，不只二年有感，高雄已「一年有感」，他進而指出，特區的高資客戶理財資產規模超過800億，銀行進駐高雄的年成長率達17%，銀行與保險成長率為13%，企業總部成長率超過33%，這三項成長率，都是六都及全國的第一。

陳其邁也指出，高雄有很多隱形冠軍，有二代接班和布局海外生產基地及供應鏈的需求，亞資中心的到位補足了過去高雄在金融服務的不足，他相信彭金隆未來到高雄的次數只會更多，不會變少，且高雄已變成從醜小鴨蛻變，成為年輕人喜愛的城市，從重工業，到科技業，到金融業昌盛的城市，能對新加坡、香港，在全球金融服務業有拚搏的機會。

彭金隆表示，5月18日他已先來高雄視察，看到很多海外工作的年輕人回國服務，反映國人對發展亞資中心的信心與期待，他強調，對好的想法、好的計畫，不用等到所有條件都齊備才開始，能作的先作，可行的先行，台灣可逐步建立資產管理生態系。他也強調，高雄特區不是求速度比業績的賽道，而是求好求穩的耐力跑道，人聚則財聚。

彭金隆指出，金管會一次開放38項業務，不僅作為台灣資產管理的新里程埤，更希望透過試辦、驗證制度、累積經驗，再墊定更厚實的基礎。

金管會 彭金隆 高雄

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