金價4,000美元低檔震盪 國銀：反彈空間仍受這三項走勢牽制

金價持續在4000美元附近震盪，國銀分析，美伊局勢及油價為重要變數，地緣政治升溫雖可支撐避險需求，惟能源價格上漲恐加深通膨疑慮，限制金價反彈空間。技術面上短線格局仍偏弱，惟近期籌碼經過整理，下檔亦有低接買盤承接，預期金價本週以低檔震盪為主，反彈空間仍受美元、實質殖利率及油價走勢牽制。

臺銀金市報告指出，本週適逢聯準會進入貨幣政策緘默期，市場缺乏官員談話指引，焦點將轉向美伊戰事動態、歐洲央行利率決策及美國7月製造業、服務業PMI初值，以研判經濟動能與7月底利率決策方向，金價對美元及美債實質殖利率變化亦將更為敏感。值得注意的是，上週美國6月CPI及PPI均低於預期，卻僅帶動金價短暫反彈，顯示通膨降溫的利多效果逐漸鈍化，市場仍憂心能源價格上漲可能使通膨再度升溫，目前市場仍持續觀望聯準會未來動向。

同時美伊局勢及油價亦為重要變數，地緣政治升溫雖可支撐避險需求，惟能源價格上漲恐加深通膨疑慮，限制金價反彈空間。技術面上，金價反彈高點逐步下移，短線格局仍偏弱，惟近期籌碼經過整理，下檔亦有低接買盤承接，預期金價本週以低檔震盪為主，反彈空間仍受美元、實質殖利率及油價走勢牽制。

臺銀盤點支撐因素方面包括，中國央行持續增加黃金儲備；美國6月CPI與PPI皆低於市場預期；技術面中期指標MACD維持在正值區。利空因素有中國6月黃金ETF總資產管理規模下降16%；美伊衝突升溫，油價反彈。技術面上方中長期均線反壓仍重。