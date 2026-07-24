星耀投控旗下星耀能源66億元聯貸案 銀行團超額認購182%完成籌組

星耀投控（7916）旗下全資子公司星耀能源新臺幣66億元聯合授信案順利完成籌組，並於7月23日完成聯貸案簽約。

此案由台新銀行統籌主辦，募集期間獲金融同業熱烈響應，認購總額達新臺幣120億元，超額認購比率達182%，最終以66億元完成募集。此次超額認購的亮眼成績，充分彰顯金融市場對星耀投控整體營運實力、財務穩健度及未來發展願景的實質肯定與堅定信心。

星耀投控由友達（2409）光電、富邦人壽（5865）及台灣人壽（2833）等三大產業龍頭共同發起設立，並透過股份轉換將2017年成立的星耀能源納為100%持股子公司。星耀能源以再生能源投資與智慧能源整合服務為核心發展方向，服務範疇涵蓋太陽能開發、儲能系統、綠電交易及能源資產管理等業務，具備從投資評估、專案開發、工程建置、營運維護(O&M)到電力交易的整合服務能力，實績遍及台灣本島及離島共17個縣市。憑藉多年深耕能源產業所累積的專業經驗與實績，持續協助企業提升能源使用效率、降低碳排放，並創造兼具經濟效益與永續價值的能源整合方案。

這次聯貸案由台新銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，並獲第一銀行、玉山銀行、華南銀行、土地銀行及上海商業儲蓄銀行等多家公、民營金融機構共同參與籌組銀行團。台新銀行表示，本案獲得銀行團踴躍參與並大幅超額認購，能與多家金融同業共同完成本次聯貸案，不僅展現台新銀行在聯貸市場的專業能力與市場地位，更反映出金融市場對於星耀投控產業競爭力與永續經營能力的高度肯定，以及看好能源轉型趨勢及智慧能源產業發展。

展望未來，星耀投控將持續深化再生能源投資、儲能應用、能源管理及綠電交易等核心業務布局，強化能源整合與資源協同能力，攜手產業夥伴、客戶及金融機構共同推動能源轉型與低碳發展，打造安全、穩定、智慧且永續的能源生態系，持續為台灣淨零轉型與永續發展貢獻關鍵力量。