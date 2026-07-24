台新新光金挺台灣少棒隊

台新新光金（2887）昨（23）日宣布贊助台中市德芙蘭少棒隊赴日本參與世界少棒錦標賽加菜金，並由台新銀行公益慈善基金會董事鄭家鐘帶著金控人氣吉祥物RICHART共同前往桃園國際機場送機，為即將代表台灣出征國際賽事的小將們加油打氣。

台新新光金控積極深耕在地運動發展，繼本月初啟動運動培力計畫，擴大支持多元運動項目，致力成為運動選手最堅強後盾。昨再度宣布支持少棒隊，並於現場致贈加菜金，期盼選手們專注迎戰、為國爭光並累積寶貴國際賽事經驗。

鄭家鐘表示，德芙蘭少棒為一支新成軍的偏鄉棒球隊，學校位於海拔800公尺高的和平區部落，長期面臨訓練資源有限、選手招募不易等挑戰，但，非常難能可貴的是球隊今年從全國226隊中脫穎而出，勇奪國內軟式少棒冠軍，取得代表台灣參加世界賽資格。這不僅是德芙蘭國小少棒隊努力不懈的成果，更值得社會各界給予更多肯定與支持，台新新光金控特別在小選手出國比賽前送上祝福並表達支持，致贈加菜金助小選手們有更佳的體能狀態為國爭光。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」企業精神，多年來持續贊助不同領域的運動項目，包括職籃台北台新戰神、職棒味全龍、台新新光女子路跑等大型運動賽事；並連續20年贊助南投空手道隊，培育出谷筱霜、辜翠萍等亞運金牌好手，今年並贊助霹靂舞國手許馥雅及跆拳道奧運銅牌得主羅嘉翎，透過支持不同領域的優秀選手，致力打造更完整、多元的運動人才培育版圖。

台新新光金控也積極將支持的力量向下延伸，透過「小小培力營」與偏鄉校園推廣，邀請受贊助選手擔任示範與指導教練，陪伴孩子在運動中探索興趣、建立自信，讓運動培力從菁英支持走向全民紮根。此次力挺德芙蘭少棒隊赴日比賽，也正是台新新光金控關心並支持偏鄉體育發展，積極陪伴更多台灣選手在國際賽事發光。