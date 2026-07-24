聽新聞
0:00 / 0:00

台幣升1.09角 終止連二黑

經濟日報／ 記者任珮云、國際中心／綜合報導

外資連續兩個交易日買超台股，加上美元指數短線漲多後出現獲利了結賣壓，新台幣昨（23）日終場以32.266元作收，較前一交易日升值1.09角，終止連二黑，總成交量26.21億美元。儘管台股昨日走勢震盪，終場小漲25點，外資買超69.5億元，連續兩個交易日回補，成為支撐新台幣反彈的重要力量。

美國銀行（BofA）報告指出，雖然股利匯出與科技股回檔帶動新台幣匯率近來走貶至32.4元附近，但在股利季節結束且若壓力趨緩，資金流向可望較為均衡，維持今年底新台幣兌美元匯率預測於32元不變。美銀策略師團隊也認為，如果美聯準會（Fed）今年如該銀行預測般升息3碼，新台幣等低收益貨幣可能持續承受貶值壓力，將使美元兌台幣的32元預測面臨上修風險。

匯銀人士指出，近期外資操作方向出現轉變，由先前持續匯出轉為匯入布局台股，使得匯市美元供給增加，帶動新台幣升值。同時，市場關注歐洲央行利率決策，在歐元走強帶動下，美元指數一度跌破101關卡，引發美元多頭獲利了結，推升亞洲貨幣普遍反彈。新台幣昨天勁升逾1角，盤中進口商及散戶進場買美元。

觀察主要亞幣表現，韓元昨日升值0.69%表現最強勢，新台幣升值0.34%居次，星元升值0.07%，人民幣升值0.05%；日圓受到日本與美國利差擴大影響，貶值0.23%，盤中一度跌破163價位，創40年來新低水準。

匯銀分析，近期新台幣走勢高度受外資牽動。雖然外資連兩日買超台股並匯入資金，但尚難斷定先前大規模調節台股趨勢已完全結束，且月底前仍有聯發科等將發放現金股利。若外資後續持續回補台股且未再出現大額匯出，新台幣有機會挑戰32.2元價位；若國際金融市場再度出現避險情緒升溫，或外資轉為匯出，新台幣仍可能回測32.4元至32.5元區間。

台幣匯率 美元匯率 美元指數

延伸閱讀

外資匯入、新台幣午盤升破32.3元 早盤一度勁升1.45角

新台幣又要暴力升值？出口商手握近2千億美元 網驚：之後恐人踩人搶台幣

台股外資回頭點火AI股 法人：指數大漲小回 朝月線45,360邁進

央行阻貶回收資金 隔拆利率升至0.828%

相關新聞

勞退新制雇主提繳6%多年未調 勞團籲修法提高

勞退新制上路逾廿年，雇主提繳率始終停留在百分之六。立法院昨舉行公聽會，五一行動聯盟會前召開記者會，痛批行政院、勞動部怠惰，導致七七八萬名勞退新制勞工的退休老本堪憂，訴求立即修法提高勞退新制雇主提繳率，並打開勞退舊制四十五個基數上限，還給勞工有保障的尊嚴老年生活。

新聞眼／勞資角力 勞動部作壁上觀？

勞退新、舊制的改革訴求，早已倡議多年。此次獲得立法院朝野正面回應，固然是往前一步，卻也不免令人擔憂：在勞資團體角力、朝野席次攻防之下，是否將止步於提案與公聽會？更要追問的是，身為主管機關的勞動部，是否打算作壁上觀，待藍白闖關態勢成形後，才拋出行政部門的草案版本？

黃仁勳喊話開放 美沒理由怕中國開源AI

輝達執行長黃仁勳廿一日接受Axios專訪表示，中國開源ＡＩ模型「非常出色，優秀的開源模型就應該被使用」。他認為，美國沒理由害怕中國的開源ＡＩ模型，真正該擔心的是日益擴大的封殺行動。

特斯拉超大投資！CEO馬斯克喊衝刺機器人、自駕車 台鏈沾光

特斯拉22日公布上季汽車銷售強勁，營收勁揚，但受支出暴增拖累，獲利低於預期，自由現金流更出現兩年多來首度轉負，執行長馬斯克預告：「今年是龐大的資本支出年」，全力衝刺人形機器人與自駕車等新業務。

經部畫藍圖！離岸風電開發政策釋利多 吸引開發商投入

為推動離岸風電，經濟部畫出政策藍圖，昨（23）日首度宣布區塊開發3-4期、3-5期選商規劃，分別於2027年、2029年選商，且併網皆以四年為期，釋出政策大利多。

超微AI晶片進擊！最新GPU與CPU產品採2奈米製程 台積助攻

超微強攻AI再出擊，23日端出全新AI晶片搶市，以MI455X GPU與第六代EPYC系列CPU最搶鏡，都是以台積電2奈米打造，並將兩顆新晶片共同構成Helios機櫃級解決方案。業界看好，隨著超微AI新晶片陸續出貨，將挹注台積電先進製程接單持續熱轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。