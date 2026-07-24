台幣升1.09角 終止連二黑

外資連續兩個交易日買超台股，加上美元指數短線漲多後出現獲利了結賣壓，新台幣昨（23）日終場以32.266元作收，較前一交易日升值1.09角，終止連二黑，總成交量26.21億美元。儘管台股昨日走勢震盪，終場小漲25點，外資買超69.5億元，連續兩個交易日回補，成為支撐新台幣反彈的重要力量。

美國銀行（BofA）報告指出，雖然股利匯出與科技股回檔帶動新台幣匯率近來走貶至32.4元附近，但在股利季節結束且若壓力趨緩，資金流向可望較為均衡，維持今年底新台幣兌美元匯率預測於32元不變。美銀策略師團隊也認為，如果美聯準會（Fed）今年如該銀行預測般升息3碼，新台幣等低收益貨幣可能持續承受貶值壓力，將使美元兌台幣的32元預測面臨上修風險。

匯銀人士指出，近期外資操作方向出現轉變，由先前持續匯出轉為匯入布局台股，使得匯市美元供給增加，帶動新台幣升值。同時，市場關注歐洲央行利率決策，在歐元走強帶動下，美元指數一度跌破101關卡，引發美元多頭獲利了結，推升亞洲貨幣普遍反彈。新台幣昨天勁升逾1角，盤中進口商及散戶進場買美元。

觀察主要亞幣表現，韓元昨日升值0.69%表現最強勢，新台幣升值0.34%居次，星元升值0.07%，人民幣升值0.05%；日圓受到日本與美國利差擴大影響，貶值0.23%，盤中一度跌破163價位，創40年來新低水準。

匯銀分析，近期新台幣走勢高度受外資牽動。雖然外資連兩日買超台股並匯入資金，但尚難斷定先前大規模調節台股趨勢已完全結束，且月底前仍有聯發科等將發放現金股利。若外資後續持續回補台股且未再出現大額匯出，新台幣有機會挑戰32.2元價位；若國際金融市場再度出現避險情緒升溫，或外資轉為匯出，新台幣仍可能回測32.4元至32.5元區間。