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中信特展秀五大公益足跡

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託文薈館「中信60公益足跡—愛的尋寶之旅」特展本周舉行開幕儀式，文薈館管理委員會主任委員陳國世（後排左二）、館長高人傑（後排右二）、副館長卓長興（後排左一）及總幹事林永勝（後排右一）帶領現場孩子展開跳島探險之旅，號召大家投入公益行動。中信銀行／提供
中國信託文薈館「中信60公益足跡—愛的尋寶之旅」特展本周舉行開幕儀式，文薈館管理委員會主任委員陳國世（後排左二）、館長高人傑（後排右二）、副館長卓長興（後排左一）及總幹事林永勝（後排右一）帶領現場孩子展開跳島探險之旅，號召大家投入公益行動。中信銀行／提供

適逢中國信託成立60周年，中信持續展現企業永續與社會共好的承諾。位於台北市南港區中信金融園區的中信文薈館即日起推出「中信60公益足跡—愛的尋寶之旅」特展，以慈善、反毒、體育、教育及藝文五大公益面向為策展主軸，透過沉浸式互動體驗與童趣敘事風格，帶領民眾深入了解中國信託60年來投入公益的成果與影響力，並鼓勵社會大眾一同加入公益行列。

本周舉行的開幕儀式中，文薈館管理委員會主任委員暨中信慈善基金會副董事長陳國世特別化身「公益探險隊長」，帶領現場孩童展開一場別開生面的跳島尋寶冒險，透過寓教於樂的方式認識公益價值，現場氣氛熱絡。包括文薈館館長暨中信金控（2891）董事會秘書長高人傑，以及文薈館副館長暨中信金控人資長卓長興等人也共同出席開幕儀式。

陳國世表示，本次展覽以「公益群島」概念打造五大主題展區，每座島嶼象徵中信長年深耕的重要公益領域。其中，「慈善島」聚焦弱勢關懷與偏鄉兒童照護；「反毒島」推廣反毒教育與預防觀念；「教育島」展現人才培育成果；「體育島」呈現長期支持運動發展的投入；「藝文島」則介紹企業推動文化藝術扎根的成果。希望透過展覽讓更多年輕世代理解企業不僅追求經營績效，更肩負回饋社會的重要責任。

文薈館自2017年起舉辦暑期特展，至今已超過38萬人次造訪，歷年特展推廣普惠金融教育，將艱澀的金融知識轉化為淺顯易懂理財常識，深受大、小朋友的喜愛。

「中信60公益足跡—愛的尋寶之旅」特展則以五大公益作為策展主軸，打造童書敘事風格的沉浸式展覽，如中信慈善基金會長期推動之「點燃生命之火」全民愛心募款運動、扶植偏鄉23支少棒及青少棒的「愛接棒計畫」，皆詳列於慈善島；反毒島設有毒品嗅覺體驗與毒品包裝展示，教導小朋友拒絕毒品的重要性；體育島則介紹全台人氣最高的中信兄弟棒球隊與新北中信特攻籃球隊。民眾觀展還可蒐集安排於各展區的小翔、桑德、小火子等吉祥物圖樣套色明信片，完成指定任務，即可換取精美贈品。

「中信60公益足跡—愛的尋寶之旅」特展即日起展出至10月12日，地點位於中信金融園區A棟1樓文薈館，提供20人以上親子團體及學校預約平日導覽服務。中信期盼透過展覽呈現60年來深耕公益的成果，讓更多民眾看見企業善盡社會責任的實際行動，並攜手打造更具溫度與希望的社會。

中信 公益 足跡

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