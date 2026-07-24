20年債爆冷！投標倍數探低 僅1.04倍

中央銀行受財政部委託，昨（23）日標售「115年度甲類第7期20年期中央政府建設公債」。本期公債最高得標利率達2.2%，為2014年10月以來近11年新高，較今年3月發行的同年期公債最高得標利率1.579%大幅上升62.1個基本點，顯示市場對長天期資金的風險溢酬要求明顯提高。

本期公債發行總額200億元，將於7月28日發行、135年7月28日到期，期限長達20年。依競標結果，票面利率訂為2.125%，也是近年少見突破2%的20年期公債票息水準。

從標售結果來看，市場買氣偏向保守。競標發行額199.979億元，投標總額207.5億元，投標倍數僅1.04倍，不僅遠低於市場一般水準，更探2015年1月以來新低紀錄。

債券市場人士分析，20年期公債屬於超長天期債券，對利率變化最為敏感。近期美國、日本及歐洲等主要經濟體長天期公債殖利率普遍維持高檔，加上市場對通膨壓力、財政赤字擴大及債券供給增加等議題仍有疑慮，使投資人要求更高收益率作為持有長天期債券的補償。

從得標結構觀察，銀行業仍是最大買盤，得標占比57.75%，但較今年3月同年期公債標售的59.4%略降；證券業占34.25%，也較前次下滑。相較之下，票券業與保險業參與度明顯提升，票券業占比由前次的0%升至2.5%，保險業則由4.4%提高至5.5%。

本次20年期公債標售雖順利完成，但最高得標利率創近11年新高、投標倍數則降至逾十年低點，反映市場對未來利率維持高檔的預期依然濃厚，也意味政府長天期籌資成本持續攀升。後續國際債市走勢、美國聯準會貨幣政策及全球資金流向，將持續牽動台灣長天期公債殖利率表現。