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網路降速演練 北部、中部8月實施！四類交易警戒

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
北部、中部地區8月將配合城鎮韌性演習，實施30分鐘行動（指手機）網路降速。聯合報系資料照
北部、中部地區8月將配合城鎮韌性演習，實施30分鐘行動（指手機）網路降速。聯合報系資料照

北部、中部地區8月將配合城鎮韌性演習，實施30分鐘行動（指手機）網路降速。金管會昨（23）日提醒，手機上的行動銀行App、電子支付App或儲值、無卡提款及網路繳費等四大服務，可能出現連線變慢、扣款失敗或重複扣款。

實體ATM及信用卡感應交易則不受影響。建議民眾應避開演練時段，或改用Wi-Fi、固網及其他交易管道。

中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，範圍涵蓋苗栗、台中、南投、彰化、雲林及嘉義縣市；北部則於8月13日同一時段實施，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市。

銀行局副局長張嘉魁表示，此次演練僅針對行動數據網路降速，不影響Wi-Fi、固網及金融機構專線。

民眾若透過手機行動網路使用行動銀行、網路銀行、網路ATM、網路繳費及繳稅服務，可能出現登入較慢、交易中斷或無法即時收到確認訊息等情況。

電子支付服務也是可能受影響的項目。若電支App透過行動網路連線，可能發生扣款失敗、重複扣款等狀況。

儲值卡線上加值，也可能出現加值失敗或重複加值，民眾交易後應確認帳戶與交易紀錄，若有爭議可向電支機構查詢釐清。

無卡提款、感應或QR Code掃碼提款，也因需透過手機網路驗證，可能出現連線延遲或交易失敗。全國繳費網及金融帳戶資訊核驗等服務，同樣可能因網速下降受到影響。

證券交易方面，投資人若需下單，可將手機改連Wi-Fi，或透過固網、電話、臨櫃及電腦軟體下單。保險若有緊急理賠通知需求，民眾則可改撥保險公司的免付費專線。

不過，部分金融交易不受影響。實體ATM使用晶片金融卡，因採專線傳輸，仍可正常提款及轉帳。

信用卡實體刷卡，以及Apple Pay、Google Pay等NFC感應交易，也不受行動網路降速影響，仍可用於商店消費或搭乘大眾運輸。此外，儲值卡若屬離線消費，也可正常使用。

金管會表示，將請金融機構透過App及其他管道提醒用戶，民眾若有重要交易需求，建議提前完成、避開演練時段，或改用Wi-Fi、固網、電話及臨櫃等替代管道。

南投 城鎮韌性演習 苗栗

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