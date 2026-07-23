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國票金副董年薪2000萬元惹議 金管會提三大檢視原則

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國票金（2889）副董事長年薪逾2,000萬元引發爭議。圖／本報資料照片
國票金（2889）副董事長年薪逾2,000萬元引發爭議。圖／本報資料照片

國票金（2889）副董事長年薪逾2,000萬元引發爭議。金管會23日表示，副董事長屬董事職務，須符合負責人資格、職責權限充分揭露，以及薪酬委員會審議並於年報揭露等三大原則。

銀行局副局長張嘉魁表示，第一，副董事長既屬董事職務，就須符合金控負責人應具備的資格條件，包括良好品德、消極資格、專業董事人數及兼職利益衝突限制等規範。

第二，金控公司可依《金控法》及公司章程，在董事會權責範圍內設置副董事長。但公司必須充分揭露副董事長的職責、權限，及對公司實際發揮的功能。

第三，副董事長酬金須經薪資報酬委員會審議，再提報董事會通過，並依規定於年報揭露。

薪酬委員會應以專業、客觀角度，評估董事、監察人及經理人的績效目標與薪酬政策，確保薪酬合理性及股東權益。

國票金董事改選後由公股陣營掌握，外界視為泛公股金控，卻設置副董事長職位，並給予逾2,000萬元年薪，引發朝野立委質疑。民進黨立委王世堅更批評「不成體統」。

立委質疑，台灣金、第一金（2892）等公股金融機構董事長年薪多僅數百萬元至千萬元，部分資產及獲利規模高於國票金的民營金控，甚至未設置副董事長。

因此，國票金設置副董事長的必要性、實際職責，以及逾2,000萬元薪酬是否合理，成為外界關注焦點。

國票金 金管會 金控

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