國票金副董年薪2000萬元惹議 金管會提三大檢視原則

台新新光金控合併滿一周年，台新新光金控董事長吳東亮特別發出員工信，他期勉員工指出，整併的過程中難免有壓力，也難免有需要反覆協調的時候，但也正是在這些過程裡，他看見大家願意多走一步、多想一步，站在整體的角度思考，彼此補位、共同承擔，他也表示因為同仁的努力使他對未來充滿信心，以下是員工信全文：

2026-07-23 20:38