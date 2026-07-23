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基金經理人繳手機被指不利引才 金管會：有提案再研議

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

基金經理人上班須繳手機、收盤後才能取回的「養機場」規定，業界爭取放寬。金管會23日表示，目前尚未收到投信投顧公會具體提案，對是否調整沒有預設立場，須待公會提出國外實務、替代方案及防弊配套後再研議。

基金經理人手機集中保管行之有年，主要為防堵內線交易、人頭帳戶搶先下單等弊端。2024年8月後，相關要求進一步納入投信投顧公會自律規範，違規者可依法處理。

但業者認為，全面限制手機使用，不僅影響投資決策及工作效率，也不利吸引與留任國際投資人才，因此持續爭取放寬。

美國商會也在2026年台灣白皮書中建議，取消現行個人通訊設備限制，改由投信投顧業者透過內控制度自行管理。商會指出，已有國際資產管理公司安排海外研究人員來台時，因手機管制過嚴而遭拒絕派駐。

金管會表示，美、歐商會目前僅提出原則性建議，尚未提供具體替代方案，投信投顧公會也未完成國外制度研究。

金管會已請商會及業者提供國外實務，再由公會統整提出建議。是否調整現行規定，仍待具體方案送入後評估。

據了解，因手機管制涉及投資人權益，若要調整，投信顧公會仍須提出配套，避免經理人利用可能影響股價的資訊，透過本人或人頭帳戶提前交易。

金管會 基金

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