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8月這兩天別急著轉帳！北中部網路降速 網銀、電支等4類交易恐卡住

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

北部、中部地區8月將實施行動（指手機）網路降速演練，手機上的行動銀行APP、電子支付、無卡提款及網路繳費等四大服務，可能出現連線變慢、扣款失敗或重複扣款。

但實體ATM及信用卡感應交易則不受影響。金管會提醒，民眾應避開演練時段，或改用Wi-Fi、固網及其他交易管道。

中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，涵蓋苗栗、台中、南投彰化、雲林及嘉義縣市；北部則於8月13日同一時段實施，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市。

銀行局副局長張嘉魁說，此次演練僅降低行動數據網路速度，不影響Wi-Fi及固網。

民眾若使用手機行動網路登入行動銀行、網路銀行、電子支付APP、網路ATM及網路繳費，可能出現連線較慢或交易不穩定。

其中，電子支付交易可能發生扣款失敗或重複扣款，儲值卡線上加值也可能出現失敗或重複加值。若發生交易爭議，民眾可向電子支付機構查詢及釐清。

手機無卡提款、感應或QR Code掃碼提款，以及全國繳費網等服務，也可能受到影響。

證券投資人若需下單，可改用Wi-Fi、固網、電話、臨櫃或電腦軟體辦理。

不過，實體ATM使用晶片金融卡，因採專線傳輸，不受行動網路降速影響；信用卡實體刷卡，以及Apple Pay、Google Pay等NFC感應交易，也可正常使用。

金管會表示，將請金融機構透過APP等管道提前提醒用戶。民眾若有重要交易需求，最好提前完成或避開演練時段，以降低交易失敗風險。

電子支付 南投 彰化

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