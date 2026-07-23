一銀金邊分行爆發行員挪用50萬美元 金管會說話了

第一銀行柬埔寨金邊分行一名當地僱用行員，涉嫌挪用數名台商客戶約50萬美元，金管會已依行政程序處理中。據銀行圈掌握，這應是國銀海外分行行員A錢案首例。

此案由客戶發現帳戶異常後向銀行反映，一銀進一步清查，發現該名行員疑利用職務之便，透過網銀作業取得客戶帳務資訊並挪用資金。

涉案行員為金邊分行當地僱用人員，並非台籍員工。第一銀行已針對金邊分行及柬埔寨其他營業據點展開全面清查，並對涉案人員採取法律行動、追償相關損失。

第一銀行已在7月7日依規定通報柬埔寨及台灣主管機關，並在17日向金管會函報書面說明。

金管會表示，目前案件仍在處理中，將持續了解銀行內控缺失及後續改善情形。

第一銀行表示，已主動聯繫受影響客戶，並全數填補短缺款項，客戶權益不受影響。

初步評估，本案對銀行海外業務、整體營運及財務狀況均無重大影響。

一銀強調，對員工不法行為絕不寬貸，除追究行為人責任，也將全面檢討相關作業流程，強化網銀權限管理、交易覆核及異常監控機制，避免類似事件再次發生。

國銀過去雖曾發生行員挪用客戶資金案件，但多集中在國內分行。此次案件發生在海外據點，也讓海外分行的人員管理、系統權限與跨境內控，再度成為監理焦點。