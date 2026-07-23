不是資金重返…金融3業對陸曝險逼近「8」字頭 3大推手曝光
據金管會截至2026年5月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,924億元，寫九個月新高，月增28.5億元，年減幅收斂到4.3%。不過，這波回升主要受人民幣升值、陸股走強推升評價，及部分台商資金需求增加帶動。
換言之，對陸曝險帳面升溫，並不代表金融業重新押注大陸。從三業變化來看，增額多來自匯率、資產評價及局部融資需求，整體態度仍偏審慎。
銀行業是推升整體曝險的主力。5月底銀行對陸曝險餘額7,330.6億元，月增13.4億元；累計前五月增加322.1億元，增額居三業之首。
銀行圈指出，今年前五月人民幣升值約3%，若剔除匯率換算影響，銀行實際曝險僅小幅增加。
進一步拆解，前五月銀行對陸授信增加135億元、投資增加23.7億元。授信回升主要反映大陸高科技及出口產業轉強，帶動部分台商資金調度，並非銀行全面擴張對陸放款。
銀行局副局長張嘉魁表示，銀行5月對陸曝險僅月增0.18%，變動不大，可能來自客戶正常資金調度。整體曝險仍處歷史低檔，風險控管方向未變。
若拉長一年觀察，銀行對陸曝險仍減少354億元、年減4.6%。其中投資部位年減477億元、減幅23%，顯示面對大陸經濟放緩、房地產及債務風險，銀行仍持續壓縮直接投資；授信則小幅年增0.8%。
銀行對陸曝險金額雖回升，占淨值比卻降至14.1%，續創歷史新低。這代表銀行淨值成長速度仍快於曝險增幅，整體承擔能力並未轉弱。
壽險業5月底對陸有價證券投資回升至522億元，寫今年單月新高，月增17億元、年增4.6%，是三業中唯一月增、年增同步走高者。
保險局副局長陳清源表示，增加主因是人民幣升值及陸股上漲推升帳面評價，並非業者大舉加碼。
相較銀行與壽險回升，證券期貨投信業仍持續減碼。5月底對陸曝險降至71.38億元，創史上次低，月減2億元、年減29%，且全數來自券商自營部位。
證期局副局長黃厚銘表示，券商考量大陸經濟前景不確定性仍高，持續調降自營部位。