台新新光金控合併一周年 董事長吳東亮發員工信全文看這裡

台新新光金控合併滿一周年，台新新光金控董事長吳東亮特別發出員工信，他期勉員工指出，整併的過程中難免有壓力，也難免有需要反覆協調的時候，但也正是在這些過程裡，他看見大家願意多走一步、多想一步，站在整體的角度思考，彼此補位、共同承擔，他也表示因為同仁的努力使他對未來充滿信心，以下是員工信全文：

台新與新光攜手走到今天，轉眼已滿一周年。站在這個特別的時點，我想先向每一位辛苦付出的同仁，表達最誠摯的感謝。

這一年，面對整併帶來的改變與挑戰，無論是在第一線服務客戶、在後勤單位穩定運作，或是在整合專案中反覆溝通、持續調整，每位同仁都以高度的責任感與專業，陪伴集團走過關鍵的第一年。投信在去年完成合併，人壽已於今年1月1日正式完成合併，證券也於今年4月6日完成合併。待兩家銀行完成合併後，重要子公司的整併將大致完成，整體集團的平台效益可望更完整展現。

各位的努力，也具體反映在經營成果上。2026年上半年，台新新光金控累計稅後純益達438.3億元，年成長329%，每股稅後純益1.71元，累計獲利與EPS雙雙創下歷史新高。這不只是亮眼的財務表現，更是全體同仁一整年來共同努力所累積的成果。

對我而言，比成果更珍貴的，是這一年所累積的信任、默契與共同承擔的文化。整併的過程中，難免有壓力，也難免有需要反覆協調的時候；但也正是在這些過程裡，我看見大家願意多走一步、多想一步，站在整體的角度思考，彼此補位、共同承擔。這份共同面對、彼此成就的精神，是台新新光金控最重要、也最難得的資產。我相信，只要我們繼續秉持這一年來所累積的信心、合作與韌性，持續深化整合、提升效率、強化協同，就一定能把這個新平台打造得更穩健、更有競爭力，也更值得每一位同仁感到驕傲。

在這個特別的日子裡，我想再次向每一位同仁，說一聲由衷的感謝。謝謝你們在變動中守住專業，在壓力下展現韌性，在磨合中建立信任。因為有你們，台新新光金控的第一年走得穩健踏實；也因為有你們，我對我們的未來充滿信心。

讓我們帶著這一年的成果與感謝，繼續並肩前行，一起開創台新新光金控更加穩健、值得期待的未來。

台新新光金控董事長 吳東亮