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避免演習造成手機下單與支付出狀況 金管會建議網路切換使用WiFi

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
防止演習造成民眾手機下單與支付出狀況，金管會作出這些建議。聯合報系資料照
防止演習造成民眾手機下單與支付出狀況，金管會作出這些建議。聯合報系資料照

2026年全社會防衛韌性演習時，由於北部、中部將有手機降速半小時，外界矚目屆時金融服務若用到自動化設備、行動支付、電子下單等金融服務，會否出現「當機」的情況或無法正常使用？金管會指出，建議民眾屆時要把手機從行動網路切換使用WiFi，保持線上交易的順暢。

銀行局副局長張嘉魁指出，這次演習是以行動數據網路為範圍，不包括WiFi和固網，30分鐘的行動降速時間，包括各類的App、ATM可能會出現連線較慢，若民眾有交易需求，可採取包括採取固定網路或WiFi或有線網路，或改採臨櫃，或提前完成重要的交易來避開演習時間來辦理。

對於提款，張嘉魁指出，實體ATM用晶片金融卡來進行，由於使用的是專線傳輸，將不會受到影響，但若用手機網路辦理無卡提款，或是其他透過感應、QR code的掃碼提款，或金融帳戶，或全國繳費網辦理繳費服務，可能會出現連速較慢的情況。

張嘉魁也提醒，如果是透過行動數據來交易，的確會產生網速下降而交易變慢的情況，並建議可以將手機從行動網路切到WiFi來進行交易，包括下單。至於信用卡消費，張嘉魁則指出，近距離的NFC感應不會受到降速的影響，Apple Pay也不會受到影響，至於電支屆時交易較慢、降速，若用WiFi或固網，則較不會受影響。

對於屆時可能的消費爭議，張嘉魁也提醒，倘若真的因為網速較慢而使交易受影響，例如扣款失敗、重複扣款等等，仍可透過客服專線來處理爭議；至於在消費的同時，發卡銀行發出防詐認證簡訊會否無法即時傳遞給卡戶完成交易，以致交易失敗？張嘉魁認為，簡訊是透過電信訊號而非行動數據來發送，應該不會受到影響。

證期局副局長黃厚銘指出，手機可從行動網路切換到WiFi方式，或透過固網方式，電腦網頁來下單，語音下單，也可臨櫃下單來作為替代。

保險局副局長陳清源則說，保險若是理賠案要緊急通知，若行動數據受阻，則可打電話，用免費的專線來通知。

WiFi 金管會

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