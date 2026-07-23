AIA友邦人壽取得失智友善組織認證 落實公平待客與金融友善精神

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡人口持續增加，失智症議題也逐漸成為金融保險服務業關注的重要課題。為落實公平待客原則，並回應高齡者、失智者等脆弱性客戶的金融服務需求，AIA友邦人壽持續推動高齡與失智友善服務，透過員工教育訓練、服務流程優化及友善環境建置，降低客戶取得金融服務的障礙，打造更具包容性與可近性的服務體驗。友邦台灣並已取得台北市政府衛生局核發之「失智友善組織」認證，未來將持續深化相關措施，落實失智友善理念，提供更友善且貼近客戶需求的金融保險服務。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，公平待客不只是主管機關對於金融保險服務業的要求，更是友邦台灣對客戶的承諾。隨著高齡化趨勢加速，我們觀察到部分高齡者及失智症患者在取得金融資訊、理解商品內容及辦理相關服務時，可能面臨較多挑戰。因此，友邦台灣持續強化同仁的同理心與專業能力，致力打造更具包容性的服務環境，協助每位客戶都能獲得公平對待、充分理解自身權益，並獲得符合需求的保障與服務。取得失智友善組織認證，是對友邦台灣推動金融友善措施的重要肯定，也是我們持續精進的動力。

對於高齡者或失智症患者而言，在辦理保險服務、理解商品內容或進行重要決策時，往往需要更多耐心與協助。友邦台灣從理解客戶需求出發，協助高齡及失智客戶充分理解商品資訊、保單權益及相關服務內容，降低因資訊落差或認知障礙可能衍生的誤解與風險，確保每位客戶都能在充分知情與受到尊重的前提下，獲得適切且安心的保障與服務。

另外，為提升同仁對失智症及高齡客戶需求的認識，友邦台灣推動全員參與失智友善教育訓練，內容涵蓋失智症基礎認識、友善溝通技巧及服務應對原則，建立第一線服務同仁辨識客戶需求與提供適當協助的能力，希望透過每一次服務互動，讓客戶感受到更多理解、尊重與支持。

除了教育訓練外，友邦台灣亦持續強化高齡者與失智症患者等脆弱性客戶的友善服務措施，包括提供高齡及身心障礙客戶友善服務指引、大字版申請文件等，並持續提升第一線服務同仁的友善服務能力，協助客戶更便利地取得所需資訊與服務，降低辦理保險相關業務時可能面臨的障礙，落實友邦台灣公平待客精神，實踐「健康長久好生活」的品牌承諾。