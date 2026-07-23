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最多可存3,000萬元！將來銀行推12個月期2.33%定存 美元也有4%優利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對市場波動與利率變化，「穩定領息」再次成為上班族、家庭客群及退休族規劃資產的重要選項。純網銀「將來銀行 NEXT BANK」即日起推出挑戰市場的優利定存專案，不僅台幣12個月期定存享2.33%優利、最高可存3,000萬元。美元定存也有9個月期4%的利率，助客戶創造更有感的收益。

將來銀行表示，定存最大的魅力在於不需隨時關注市場波動，也能讓資金穩定累積收益。將來銀行7月限時再加碼，推出12個月定存2.33%優利定存，挑戰市場最殺。最低台幣1萬元即可起存，每戶最高可存3,000萬元同享優利。

不僅如此，將來銀行還提供多元天期選擇，台幣定存6個月期2%、9個月期1.98%、12個月期2.2%。最低台幣千元即可起存；美元則有9個月期4％優利。對於有資金停泊需求的國人而言，無論是退休金規劃、資產配置或中小企業主短期資金運用，都能透過將來銀行優利定存獲得穩定收益。

對於重視資金調度靈活性的國人，將來銀行活期存款更提供1.6%存款金額無上限方案，只要完成當月指定任務的將將粉，次月活存台幣5萬至20萬元同享最高2%優利、超過20萬元享1.6%優利，讓客戶在鎖住優利的同時仍能保留資金調度的彈性，同時再享有每月50次跨行轉帳免手續費。

對還不是將來銀行客戶的國人，即日起至2026年12月31日止，只要於將來銀行開戶成功並完成裝置綁定，即可獲得最高加息至16.8%之N倍券。若分享好康訊息給親友，每成功邀請一人開戶，還可再獲400元邀請好禮。

將來銀行亦深諳理財從梳理收支開始，將將粉可於將來銀行APP自行建立交易標籤，系統將自動產出收支分析圖表，讓每月資金流向一目瞭然，APP交易明細查詢期間最長可達1年，客戶可輕鬆回顧全年薪資入帳、利息收入、轉帳往來及消費支出，讓年度財務盤點與記帳管理更加便利。

將來銀行表示，本次推出的定存優利方案，不同資金規模的客戶皆能輕鬆參與。將來銀行也將持續透過具競爭力的存款商品與數位金融服務，協助客戶更有效率地管理資產，讓理財不只是存錢，更是讓每一筆資金發揮更大的價值。

定存 將來銀行

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