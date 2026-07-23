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外資匯入、新台幣午盤升破32.3元 早盤一度勁升1.45角
受外資回補匯入帶動，新台幣兌美元匯率23日上午走升，盤中一度勁揚逾1角，最高升抵32.23元。台北外匯經紀公司午盤報32.29元，較前一交易日升值8.5分，半日成交量11.17億美元。
匯銀人士指出，近期外資多以買進美元並匯出資金為主，不過23日態度明顯轉變，早盤出現一波匯入潮，推升新台幣匯價快速走揚，盤中最高升值達1.45角，重返32.2元價位區間。
市場觀察指出，外資資金回流成為上午匯市主要支撐力量，也帶動新台幣在亞洲貨幣中表現相對強勢。隨著美元買盤減弱，加上市場對外資動向高度關注，新台幣匯價開盤後一路震盪走高。
不過，匯銀主管表示，新台幣升勢並非毫無阻力。當匯價升幅擴大至1角以上後，國內進口商及散戶投資人隨即進場承接美元，逢低布局外幣資產，形成一定買盤支撐，使新台幣升幅自盤中高點略為收斂。
交易員分析，近期新台幣匯價走勢仍高度受到外資進出影響，只要外資匯入動能延續，新台幣仍有機會維持偏升格局；但若進口商及投資人逢低買匯需求持續增加，也將限制升值空間。
截至午盤，新台幣匯價收在32.29元，升值8.5分，成交量達11.17億美元，市場持續關注午後外資動向，作為匯率後續走勢的重要觀察指標。
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