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和運租車27日起受理競價拍賣 底價每股35.59元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運董事長劉源森看好今年營運展望，和運租車配合初次上市前股票公開承銷，將於 7月 27 日起至 29 日止舉行競價拍賣。圖／業者提供
和運董事長劉源森看好今年營運展望，和運租車配合初次上市前股票公開承銷，將於 7月 27 日起至 29 日止舉行競價拍賣。圖／業者提供

和泰汽車（2207）旗下移動服務事業和運租車（7855）上市腳步邁入最後階段，配合初次上市前公開承銷，將於7月27日至29日辦理股票競價拍賣，競拍底價為每股35.59元，採價高者優先得標，預計7月31日開標，並規劃於8月中旬正式掛牌上市。

以7月23日興櫃開盤價格102元來看，此次競拍案備受市場關注，也成為今年資本市場焦點上市案之一。

和運董事長劉源森表示，公司成立已逾27年，近年配合集團推動MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）策略，持續拓展企業長租、短租、共享移動、中古車流通及智慧移動等多元業務，建立完整的車輛全生命周期管理模式，穩居國內租車市場龍頭。

上市前夕，和運已陸續於台北、台中及高雄舉辦十餘場法人說明會及投資人座談，吸引國內外法人、壽險業及機構投資人參與。法人普遍看好公司穩健的營運基礎、完整的移動服務布局，以及AI智慧移動發展潛力，為此次公開承銷增添市場熱度。

和運租車指出，目前企業長租市占率已連續24年蟬聯國內第一，提供TOYOTA、LEXUS、HINO，以及Mercedes-Benz、BMW、Tesla、Porsche等多元品牌車款，擁有穩定的企業客戶基礎。

此外，旗下和雲行動服務經營的iRent共享汽車會員數已突破200萬人，公司也透過AI技術導入需求預測、智慧調度、智慧定價、客服及車況辨識等營運流程，持續提升營運效率與服務品質。

因應淨零減碳趨勢，和運租車近年也積極擴大電動車（EV）及油電混合車（HEV）車隊規模，並推出企業綠色供應鏈租賃方案，將綠色移動與智慧服務列為未來重要成長動能。

財務表現方面，受惠於國內旅遊市場熱絡、企業用車需求穩健及共享經濟持續發展，和運租車近年營運維持成長。2024年合併營收291億元，2025年增至297億元，每股稅後純益（EPS）4.61元；2026年第1季EPS為1.30元，持續展現穩健獲利能力。

和運租車表示，未來將藉由上市強化公司治理，持續深化智慧移動服務布局，加速AI應用與數位轉型，提升多元事業整合效益，朝全方位智慧移動服務領導品牌目標邁進。

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