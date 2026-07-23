20年期公債標售利率衝上2.2%、創近12年來新高 投標倍數僅1.04倍

中央銀行受財政部委託，於23日標售115年度甲類第7期20年期中央政府建設公債，總發行額新台幣200億元。根據開標結果，本期公債最高得標利率達2.2%，創2014年10月以來新高，較今年3月發行的同年期公債最高得標利率1.579%大幅上揚0.621個百分點，顯示市場對長天期利率要求明顯提高，也反映資金成本與通膨預期仍具壓力。

本期公債將於7月28日發行，並於135年7月28日到期，期限長達20年。票面利率依競標結果訂為2.125%，為近年20年期公債少見的高水準。

從標售情況來看，本期競標發行額為199.979億元，投標總額207.5億元，投標倍數僅1.04倍，投標倍數為2015年1月以來新低，顯示市場需求雖仍穩定，但追價意願相對保守。最低得標利率為1.78%，最高得標利率為2.2%，高低利率差達0.42個百分點，得標加權平均利率為1.904%。

市場人士指出，20年期公債屬於超長天期債券，對未來利率走勢極為敏感。近期全球主要經濟體長天期公債殖利率維持高檔，加上市場對通膨、財政赤字及債券供給增加等因素仍有疑慮，使投資人要求更高收益率作為持有長天期債券的補償。

觀察得標結構，銀行業仍是最大買盤，占比57.75%，惟較前次同年期標售的59.4%略降1.65個百分點；證券業得標比重34.25%，較前次減少1.95個百分點。反觀票券業及保險業比重則同步增加，其中票券業由前次零得標提升至2.5%，保險業則由4.4%增至5.5%。

本次20年期公債標售順利完成，但最高得標利率明顯高於前次同年期標售水準，反映市場對未來利率維持高檔的預期仍在，也顯示政府長天期融資成本持續上升。後續仍須觀察國際債市走勢、主要央行貨幣政策及市場資金動能，對台灣公債殖利率的影響。