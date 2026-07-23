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台灣基金經理人手機禁令實施兩年後面臨鬆綁壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台灣基金經理人每天開盤前須繳交手機、收盤後才能取回的規定，實施約兩年後開始面臨鬆綁壓力。資產管理業者認為，全面禁用手機雖有助防堵內線交易，卻也影響投資決策效率，正研議向主管機關提出調整建議。

彭博引述知情人士報導，台灣資產管理業自律組織中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（投信投顧公會）正在研擬提案，允許基金經理人在盤中使用手機。由於討論尚未公開，知情人士不願具名。投信投顧公會成員包括國內外投資公司，經常就政策改革向金管會提出建議。

這項手機集中保管規定於 2024 年上路，目的在防範內線交易，避免掌握可能影響股價資訊的人，透過個人或人頭帳戶搶先交易。同年，四家投資公司的六名前基金經理人因涉嫌利用親友帳戶搶先交易遭到起訴。

目前這項限制僅適用於買方資產管理公司，銀行、券商和保險公司不受規範。

金管會 中華民國 內線交易

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