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土銀羽球隊林芝昀 許尹鏸勇奪日本公開賽季軍

經濟日報／ 記者林勁傑／即時報導

土銀羽球隊林芝昀／許尹鏸延續好手感，繼「2026澳洲超級500公開賽」奪下女雙季軍後，在「2026日本超級750公開賽」更上一層樓，奪下女雙季軍。

世界排名第12的林芝昀／許尹鏸，在「2026日本超級750公開賽」以非種子身分出賽，在首戰32強即是一場硬戰，對決世界排名第5名、「2024巴黎奧運」第4名、本次賽事第5種子的馬來西亞選手陳康樂／蒂娜，之前林許組合與對手對戰紀錄為0勝3負處於下風。

首局對手即以21比9的大比分獲勝，但林芝昀／許尹鏸並未放棄，在第2局及決勝局以兩個21比17獲得最後勝利，取得對戰首勝並終止對戰3連敗。16強、8強分別以2比0的比分分別擊敗香港及印尼等國選手，挺進四強戰。

四強戰對上大會第6種子、世界排名第6、最終奪冠的韓國組合金慧貞／孔熙容，雙方之前無交手紀錄。首局開打後，林芝昀／許尹鏸處於被動局面，技術暫停時以5分落後，但林芝昀／許尹鏸並未放棄，追至18比18平手後，可惜被對手連得3分，以18比21讓出首局。

第二局一開局林芝昀／許尹鏸調整打法，在攻擊及防守方面提升不少，始終在比分上與對手糾纏，在以18比19遭對手連得2分帶走勝利，最終與第1個750系列賽冠軍戰擦肩而過。

林芝昀／許尹鏸自2023年合拍後，一開始從層級較低的國際賽事出賽，即有不俗的表現，曾獲得2023高雄超級100羽球大師賽女雙季軍、2023澳洲本迪戈挑戰賽女雙亞軍、2023韓國超級300大師賽女雙亞軍、2024波蘭挑戰賽女雙冠軍及2024澳洲雪梨挑戰賽女雙冠軍等。

之後隨著世界排名逐漸提升，挑戰高層級賽事，亦表現不遑多讓，曾獲得2025美國超級300公開賽女雙季軍、2025加拿大超級300公開賽女雙季軍、2025德國超級500公開賽女雙亞軍、2026亞洲羽球團體錦標賽（國家代表隊）女團季軍及2026澳洲超級500公開賽女雙季軍等，戰績輝煌，目前年終總決賽排名第4名，如繼續把握下半季賽事，可望角逐年終總決賽（限定前8名）。

土地銀行羽球隊今年在國際超級300系列以上賽事表現亮眼，「左手重砲」林俊易在英國最高層級「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打冠軍，成為我國在該賽事逾百年來第一個男單冠軍；也在「2026印度超級750公開賽」拿下冠軍，創下我國史上首位在超級750系列賽男單項目摘金紀錄。

此外，「雙胞胎組合」李芳任／李芳至在「瑞士超級300公開賽」勇奪男雙項目冠軍。蘇力揚、劉廣珩／許尹鏸在「美國超級300公開賽」分別奪下男單、混雙項目雙冠軍。林俊易、王齊麟／邱相榤在「2026德國超級300公開賽」分別奪下男單、男雙項目雙季軍。

陳政寬／劉廣珩、林芝昀／許尹鏸在「2026澳洲超級500公開賽」分別奪下男雙、女雙項目雙季軍。陳子睿／林煜傑在「美國超級300公開賽」奪下男雙亞軍。劉廣珩/許尹鏸在「2026加拿大超級300公開賽」奪下混雙項目亞軍。

羽球 土銀 日本

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