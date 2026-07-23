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8月防空演習降速30分鐘 股市看盤下單恐受阻 NCC部署三招應變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
通傳會公布 2026 城鎮韌性（防空）演習「行動網路降速演練」規劃。（余弦妙攝）
通傳會公布 2026 城鎮韌性（防空）演習「行動網路降速演練」規劃。（余弦妙攝）

面對當前地緣政治及氣候變遷，通訊韌性已成為國家安全重要議題。因此參考國際經驗，藉由「行動網路降速」驗證國家於極端情境中維持社會基本通訊能力。確保國家在面臨大規模網路攻擊或重大災變時，仍能維持生存通訊底線。其中，4G/5G 看盤與下單可能受阻，NCC建議投資人改用室內固網/Wi-Fi 連線、電話語音人工下單，或於演練前提前完成委託作業。

考量演練對工商社會與民生衝擊，演練係降速非全面斷網，以維持語音通話、簡訊、110/119 緊急報案、災防告警系統（CBS）正常。另本會亦與各部會盤點影響事項，並就醫療、交通、金融及治安等衝擊研商相關因應措施，宣導民眾提早因應。

國家通訊傳播委員會基礎設施處長梁伯州說明，在交通通勤部分ㄝ大眾運輸工具正常營運，但手機電子票券（如 QR-code）可能因網路延遲無法連線顯示，建議民眾隨身準備悠遊卡、一卡通等實體卡片或紙本票券；演練結束後請確認手機開啟「自動校時」，避免驗證異常。

梁伯州說，日常消費與支付，行動支付（如 Apple Pay、LINE Pay）交易頁面可能受阻，建議店家與民眾備妥現金、實體信用卡，或切換使用室內固網 Wi-Fi；醫療與看診，醫療服務不中斷，惟網路掛號查詢或跨院轉診可能變慢；醫院將啟動院內 Wi-Fi、市話及紙本作業備援機制。

此外，在股匯市與金融交易（涵蓋興櫃時間）部分，梁伯州說，4G/5G 看盤與下單可能受阻，建議投資人改用室內固網/Wi-Fi 連線、電話語音人工下單，或於演練前提前完成委託作業。

演練實施區域與時間，中部地區為8 月 10 日（星期一）的14:30至15:00，演練縣市，涵蓋苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部地區為8 月 13 日（星期四）的14:30至15:00，演練縣市涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

梁伯州強調，本次演練已以「社會衝擊最小化」為原則規劃，預計達成下列核心效益，在系統性壓力測試部分，實際測試民生與政府系統對行動網路之依賴程度，並促使各單位提早完備備援機制(固網、無線電、紙本及其他)；至於在提升公民通訊韌性方面，則是透過演練，盼讓民眾完整認識並準備面對極端災害或緊急狀況下的生存通訊應變能力。

NCC強調，已與三大電信業者、地方政府及相關部會完成技術與宣導對接，確保社會衝擊最小化、防護效益最大化，專案按期程嚴密執行中。強化通訊基礎設施韌性為本會重要議題，呼籲各界藉此演練建構高度抗壓能力通訊網絡。民眾如需進一步資訊，請洽詢所屬電信業者或本會官網。

NCC

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