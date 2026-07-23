美元高檔震盪壓抑金價 市場關注聯準會動向和中東局勢

美元指數維持高檔震盪，壓抑黃金價格表現。本國銀行分析指出，美國30年期公債殖利率已連續近三週維持在5%以上，反映市場對美國財政赤字擴大、政府舉債規模增加及通膨疑慮未消的擔憂，市場也持續觀望聯準會後續利率政策，使美元短線仍具支撐，黃金走勢則承受壓力，今（23）日國際金價約在每英兩4,120美元左右震盪。

近期國際金價呈現震盪整理，22日反彈1.29%、23日則小跌，顯示在美元維持強勢之際，金價上攻動能受限。

國銀分析，美國30年期公債殖利率居高不下，代表市場仍要求更高的風險溢酬，美國財政前景與通膨壓力持續牽動投資人情緒。另一方面，市場對聯準會下一步政策仍存在分歧，市場預期下周利率決策會議將維持利率不變，後續是否進一步升息，仍須觀察油價與通膨發展。

此外，中東局勢仍充滿不確定性，美國與伊朗緊張情勢未見緩和，雙方均無意重啟談判，帶動國際原油價格上漲。若能源價格持續攀升，可能進一步推升通膨預期，也將影響聯準會後續政策方向。

展望後市，國銀認為，在中東局勢未明朗、市場對聯準會仍有升息疑慮之下，美元維持相對強勢、長天期美債殖利率居高不下，黃金短線仍可能受到壓抑，不過，黃金仍具備各國央行儲備購入的基本面支撐因素，若未來聯準會釋出較明確的降息訊號，仍有望為金價帶來支撐。