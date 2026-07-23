快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股熔斷非景氣警訊 永豐金證券：AI趨勢未變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自兩大因素：第一，市場資金湧入個股與槓桿ETF進行短線操作，造成籌碼結構不穩；第二，權值股漲多回檔放大正向槓桿ETF損失，融資斷頭引發多殺多賣壓，與美國半導體景氣無直接關聯。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，回顧4至5月股市急漲期間，美股科技七巨頭表現雖落後S&P 500指數，但AI投資趨勢未變，近期美股波動較大集中在費城半導體指數，主要反映資金面與事件風險，而非企業基本面轉弱。

隨著第3季進入財報旺季，陳泓睿指出，市場雖將面臨FOMC利率決策、科技巨頭財報及BOJ利率會議等變數考驗，S&P500及NASDAQ後續走勢，可能維持過去一個半月高檔區間震盪，或拉回測試4月上旬附近支撐。不過，若市場因短期事件出現修正，反而有望提供投資人較佳的中長線布局時點。

為協助美股投資人掌握第一手美股盤勢與重大總經，包括7月20日至8月1日的FOMC與BOJ利率決策，永豐金證券推出全新帶狀影音節目「美股即時通」，依據周間三天不同市場節奏，打造全方位美股投資觀點：

週一【宏觀回顧與前瞻】：在一周大盤開出前，率先回顧前周全球金融要聞，並精準提示未來一周即將公布的關鍵總經數據與重量級企業財報，帶領投資人提早預判行情走向與潛在風險。

周三【焦點產業與盤面變化】：複製投資人熟悉的台股實戰剖析結構，深入解讀熱門新聞，並針對美股盤面變化與當前最吸金的「熱門 AI 產業」進行深度解構，精準掌握市場領頭羊。

周五【時事復盤與交易策略】：在每週美股收盤前夕，針對過去幾天的大盤走勢完整復盤，並直擊投資痛點，提出具操作性的「實戰交易策略」，讓投資人帶著清晰的藍圖安心迎接周末。

永豐金證券致力於從「交易成本」、「投資工具」到「即時情報」提供全方位支援，要成為數位世代布局美股重要夥伴。《美股即時通》可讓投資人快速了解關於投資美股的大小事： https://www.sinotrade.com.tw/richclub/USstocks。當月美股交易滿1萬美元，年底前月月抽1萬元電子即享券，與一次「年度挑戰」抽最大獎50 萬宜睿電子禮券兩名；滿10萬美元再抽Apple 大禮包（價值 10 萬元）。

面對第3季布局，永豐金證券建議掌握兩大原則：第一，以指數型ETF為優先，因具備分散風險特性，波動較低，適合新手建立海外資產配置入門工具；第二，初期持股比重維持五到六成，再分批進場，避免使用融資或槓桿型ETF，以避免在波動中擴大風險、甚至短期震盪中提早出場。

永豐金 半導體 美股

延伸閱讀

美科技股ETF 可長抱

兩類海外ETF 人氣不減

009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

台股ETF 四成漲贏大盤

相關新聞

新台幣開盤升3.5分 為32.34元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.34元開盤，升3.5分

富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

台新做公益 「愛的力量」啟動

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

國泰氣候報告書 拿到雙獎

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。