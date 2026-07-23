快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣創新板（tib-創）以新經濟雙引擎 接軌全球創新資本浪潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，2026年的資安威脅與數位內容市場，都在告訴我們同一件事：AI已經不是未來式，而是當下競爭力的衡量標準。

臺灣有全球最密集的AI晶片供應鏈，我們也必須有與之匹配的AI原生資安企業，以及能把在地文化轉化為全球訂閱收益的數位內容公司。

臺灣創新板（tib-創）存在的意義，正是讓這些企業不必在「技術成熟」與「資本就位」之間二擇一。林修銘說，我們提供的是一條讓兩者同步發生的制度路徑。對於每一家正在思考下一個成長階段的新經濟企業，現在就是最好的起點。

如果說數位影音是「內容的AI化」，AI資安則是「防禦的AI化」—兩者都是2026年全球科技投資的核心命題，也都是tib-創已有企業深耕的前沿領域。

tib-創已有訂閱制AI資安企業掛牌。此類企業的核心特徵—九成以上的年度經常性收入（ARR）、高達三成的研發強度、以自動化AI虛擬分析師取代人工威脅分析—正是全球機構投資人在此賽道最看重的「可擴展、具護城河、抗景氣循環」的商業模式。

透過tib-創掛牌，此類企業不僅取得加速國際市場布局的資本支援，更獲得以ARR成長率、研發強度等新經濟指標向全球投資人清晰溝通的制度平臺。

tib-創已有企業在此領域取得具體成果。掛牌後，相關數位影音企業朝向「頂級內容版權庫」、「AI智能製播技術」與「多元訂閱串流服務」三大方向深化布局，展現從傳統廣電轉型至科技驅動媒體平台的清晰路徑。

此類企業的特性—訂閱制高黏著度、版權庫的長效護城河、AI製播技術帶來的成本結構優化—恰與 tib-創「輕資產、高成長性企業」的評估邏輯高度吻合，也與全球機構投資人在數位內容賽道所偏好的「ARR 可預測性 + 版權資產沉澱性」核心指標完全對齊。

tib-創的制度設計，正是為此轉型而生。繼「亞洲那斯達克」政策方向、打通AI基礎建設硬體供應鏈的登板路徑後，tib-創再次揭示同一個生態系的軟實力面向：當AI資安守護供應鏈的數位邊界、數位內容將台灣文化轉化為全球訂閱收益，tib-創正在完成從硬到軟、從供應鏈到內容鏈的完整資本市場佈局。

對於國內正致力規模化與國際化發展的數位雲端、軟體、AI、生技、綠能等創新企業而言，tib-創提供的不只是一個上市管道，而是一個「創新被看見、技術被資本化、企業被全球連結」的戰略平臺。

有意了解「tib-創」上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

資安 科技

延伸閱讀

AI原生防禦×訂閱制內容經濟：台灣新興科技企業的資本市場新路徑

創新板今年來漲逾140%

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

SEMICON Taiwan集結65國 打造AI時代合作新平台

相關新聞

新台幣開盤升3.5分 為32.34元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.34元開盤，升3.5分

富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

台新做公益 「愛的力量」啟動

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

國泰氣候報告書 拿到雙獎

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。