臺灣創新板（tib-創）以新經濟雙引擎 接軌全球創新資本浪潮

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，2026年的資安威脅與數位內容市場，都在告訴我們同一件事：AI已經不是未來式，而是當下競爭力的衡量標準。

臺灣有全球最密集的AI晶片供應鏈，我們也必須有與之匹配的AI原生資安企業，以及能把在地文化轉化為全球訂閱收益的數位內容公司。

臺灣創新板（tib-創）存在的意義，正是讓這些企業不必在「技術成熟」與「資本就位」之間二擇一。林修銘說，我們提供的是一條讓兩者同步發生的制度路徑。對於每一家正在思考下一個成長階段的新經濟企業，現在就是最好的起點。

如果說數位影音是「內容的AI化」，AI資安則是「防禦的AI化」—兩者都是2026年全球科技投資的核心命題，也都是tib-創已有企業深耕的前沿領域。

tib-創已有訂閱制AI資安企業掛牌。此類企業的核心特徵—九成以上的年度經常性收入（ARR）、高達三成的研發強度、以自動化AI虛擬分析師取代人工威脅分析—正是全球機構投資人在此賽道最看重的「可擴展、具護城河、抗景氣循環」的商業模式。

透過tib-創掛牌，此類企業不僅取得加速國際市場布局的資本支援，更獲得以ARR成長率、研發強度等新經濟指標向全球投資人清晰溝通的制度平臺。

tib-創已有企業在此領域取得具體成果。掛牌後，相關數位影音企業朝向「頂級內容版權庫」、「AI智能製播技術」與「多元訂閱串流服務」三大方向深化布局，展現從傳統廣電轉型至科技驅動媒體平台的清晰路徑。

此類企業的特性—訂閱制高黏著度、版權庫的長效護城河、AI製播技術帶來的成本結構優化—恰與 tib-創「輕資產、高成長性企業」的評估邏輯高度吻合，也與全球機構投資人在數位內容賽道所偏好的「ARR 可預測性 + 版權資產沉澱性」核心指標完全對齊。

tib-創的制度設計，正是為此轉型而生。繼「亞洲那斯達克」政策方向、打通AI基礎建設硬體供應鏈的登板路徑後，tib-創再次揭示同一個生態系的軟實力面向：當AI資安守護供應鏈的數位邊界、數位內容將台灣文化轉化為全球訂閱收益，tib-創正在完成從硬到軟、從供應鏈到內容鏈的完整資本市場佈局。

對於國內正致力規模化與國際化發展的數位雲端、軟體、AI、生技、綠能等創新企業而言，tib-創提供的不只是一個上市管道，而是一個「創新被看見、技術被資本化、企業被全球連結」的戰略平臺。

有意了解「tib-創」上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html