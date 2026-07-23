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「中信智付卡」導入 API 銀企直連 助攻企業支付、財務管理數位轉型

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
看準企業數位化管理需求，中信銀行總經理楊銘祥（左）攜手Visa臺灣區總經理黃慧琴（右）推出企業支付解決方案「中信智付卡」，助力企業建立自動化、透明化及智慧化的數位營運基礎，提供更創新的支付體驗。圖／中信銀行提供
看準企業數位化管理需求，中信銀行總經理楊銘祥（左）攜手Visa臺灣區總經理黃慧琴（右）推出企業支付解決方案「中信智付卡」，助力企業建立自動化、透明化及智慧化的數位營運基礎，提供更創新的支付體驗。圖／中信銀行提供

中信銀行攜手Visa，推出創新企業支付解決方案「中信智付卡」。結合中國信託銀行已建置的「API Banking」服務系統，建立虛擬卡功能，可降低盜刷風險、解決資金管理與營運效率的痛點，助力企業建立更自動化、透明化及智慧化的數位營運基礎，提供企業用戶更創新的支付體驗。

中信銀行總經理楊銘祥表示，中信銀行長期深耕法人金融市場，秉持與企業夥伴同行理念，理解企業於全球化布局與數位轉型過程中所面臨的挑戰，因此善用金融影響力，協助企業用戶提升資金調度彈性與管理效能。

看準企業在數位化營運與資金管理上的需求轉變，「中信智付卡」可結合支付、數據與數位管理能力，幫助企業強化營運韌性，並以更貼近日常營運場景的解決方案，支持加速數位轉型、支援企業穩健成長。

「中信智付卡」相較於傳統企業卡，強調「自動化、透明化、智慧化」核心特色，自動化數位技術方面，使用中信銀行已建置「API Banking」服務系統，企業用戶可藉由企業資源計畫系統（Enterprise Resource Planning, ERP）直接取得交易卡號，達成線上刷卡與銷帳，亦或員工使用「中信智付卡」進行差旅前之行程與交通預訂，並於限定時間內經授權完成網路消費，除有效控管資金用途外，也可建構全自動化之管理流程。串聯原本分散的財務作業外，大幅提升效率、降低行政管理成本與人工負擔，有效強化日常資金調度與企業營運靈活度。

因應企業營運擴張及海外布局所帶來的多元支付需求，「中信智付卡」亦提供更集中、便利且高效率的支付管理方式，適用於差旅支出、採購付款及軟體即服務（Software as a Service, SaaS）與雲端服務訂閱等多元支付場景。並藉由搭配機場接送禮遇、精選飯店、星級餐廳等專屬優惠，為企業夥伴打造無所不在的便利，協助拓展高效營運版圖。

Visa 中信銀行 財務管理

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