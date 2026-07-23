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南山產物「無人機責任保險」 承保範圍延伸至機體與酬載設備

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

無人機產業成為政府推動新興科技與供應鏈發展的重要項目，根據行政院資料，臺灣無人機產業2025年整體產值達新臺幣129億元，較前一年成長超過2.5倍，2030年目標產值可望達400億元(註)。

隨著無人機產業政策加速推動、應用需求持續擴大，相關保險保障也成為使用單位導入無人機時不可忽視的一環。南山產物繼開發國內首張「無人機責任保險」後，目前進一步擴大承保範圍，除第三人責任外，也將保障延伸至無人機機體與酬載設備，協助使用單位進一步完善飛航作業風險保障。

政策推動與應用需求擴大，也逐步反映在保險端。依內部統計，南山產物無人機保險保費收入於2024年、2025年連續兩年年增率均超過五成，顯示承保動能持續增溫。而隨著投保用途涵蓋巡檢、測繪、農業作業、公共安全及空拍服務等不同場景，使用單位對飛航作業保障完整度的重視也同步提高。

南山產物表示，無人機保險可依使用單位需求，規劃第三人責任及機體設備損失等承保內容。第三人責任主要針對無人機操作過程中，造成第三人體傷或財物損害所衍生之應負賠償責任；機體及酬載設備部分，可將機體本身、鏡頭、感測器、測繪設備及地面設備等酬載設備納入承保範圍，使整體安排更貼近實際飛航作業需求。

以實務情境來看，若使用單位以無人機進行工程巡檢、空拍測繪、農業作業或公共安全任務時，因操作不慎、突發狀況等因素導致無人機墜落，除了可能造成第三人財物損害，機體、鏡頭或其他酬載配備也可能同步受損，透過擴大承保範圍讓無人機保險保障更加完整。

南山產物指出，無人機已逐漸成為智慧作業、提升效率的重要工具。使用單位若將無人機用於巡檢、測繪、農業作業或公共安全等任務，除應重視操作安全與法規遵循，也應同步檢視第三人責任、機體本身及酬載配備等保障是否完整，降低意外事故對作業造成的影響。

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