證券公會促修證交稅條例 強調資本韌性及產業升級

證券公會22日舉行第10屆第2次會員代表大會，理事長陳俊宏表示，今年是證券公會成立70週年，台灣證券市場從早期櫃檯買賣，至今已躍升為全球前段班，未來將以「安全」與「發展」並進為原則，促進證券產業升級。

陳俊宏表示，為繼續邁向亞洲資產管理中心第2階段「4年有變」的目標，證券公會已就「公司債、金融債及債券型ETF證交稅停徵」、「當沖稅率減半」即將屆期等問題，他建請政府及早啟動證券交易稅條例修法程序。同時證券公會也將致力強化客戶外幣分戶帳服務功能，以及在經紀、自營、承銷、財富管理、資訊安全及人才培育等方面，規劃推動多項工作目標。

陳俊宏特別提醒證券商，要注意資訊系統的安全與穩定，落實內部控制、強化資本韌性與市場風險控管；證券公會也將持續關注市場發展與風險管控、防範利益衝突及兼顧投資人權益等面向，並爭取放寬證券商各項財務業務限制，以「安全」與「發展」並進原則，促進證券產業升級。

金管會主委彭金隆昨天致詞時表示，推動「亞洲資產管理中心」已完成多項法規調適，且全體金融業資產規模成長達標，已達成「兩年有感」的階段性目標，勉勵大家繼續朝「四年有變、六年有成」的目標前進。

彭金隆表示，為完善台股交易制度，金管會將秉持「開放原則、審慎態度」，評估交易制度是否調整。同時也提醒證券商，要擴大營運量能，公司淨值應配合提升，以提升風險胃納量，健全經營體質，強化資本韌性；證券商也要優先考量投入資訊系統升級與資安防護強化等基礎建設，以建構更安全、更穩定的交易環境。

證交所董事長林修銘則表示，市場愈蓬勃發展，要肩負的責任也愈大，證交所以打造亞洲資產管理中心為核心目標，實踐台灣邁向亞洲那斯達克願景，將朝3個方向努力，第一，持續提升市場營運韌性，精進資訊系統穩定，並強化風險管理能力，建構安全信賴的投資環境。第二；將持續推動商品多元創新，讓投資人有豐富的資產配置選擇。

第三方向，是持續向國際推廣台灣創新板，爭取海內外優質企業上市，並推行「提升企業價值計畫」，讓好公司被看見、被理解、被投資。證交所期許與主管機關、周邊單位、證券商及證券公會協力合作，打造國際級的資本市場。