快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

證券公會促修證交稅條例 強調資本韌性及產業升級

中央社／ 台北23日電

證券公會22日舉行第10屆第2次會員代表大會，理事長陳俊宏表示，今年是證券公會成立70週年，台灣證券市場從早期櫃檯買賣，至今已躍升為全球前段班，未來將以「安全」與「發展」並進為原則，促進證券產業升級。

陳俊宏表示，為繼續邁向亞洲資產管理中心第2階段「4年有變」的目標，證券公會已就「公司債、金融債及債券型ETF證交稅停徵」、「當沖稅率減半」即將屆期等問題，他建請政府及早啟動證券交易稅條例修法程序。同時證券公會也將致力強化客戶外幣分戶帳服務功能，以及在經紀、自營、承銷、財富管理、資訊安全及人才培育等方面，規劃推動多項工作目標。

陳俊宏特別提醒證券商，要注意資訊系統的安全與穩定，落實內部控制、強化資本韌性與市場風險控管；證券公會也將持續關注市場發展與風險管控、防範利益衝突及兼顧投資人權益等面向，並爭取放寬證券商各項財務業務限制，以「安全」與「發展」並進原則，促進證券產業升級。

金管會主委彭金隆昨天致詞時表示，推動「亞洲資產管理中心」已完成多項法規調適，且全體金融業資產規模成長達標，已達成「兩年有感」的階段性目標，勉勵大家繼續朝「四年有變、六年有成」的目標前進。

彭金隆表示，為完善台股交易制度，金管會將秉持「開放原則、審慎態度」，評估交易制度是否調整。同時也提醒證券商，要擴大營運量能，公司淨值應配合提升，以提升風險胃納量，健全經營體質，強化資本韌性；證券商也要優先考量投入資訊系統升級與資安防護強化等基礎建設，以建構更安全、更穩定的交易環境。

證交所董事長林修銘則表示，市場愈蓬勃發展，要肩負的責任也愈大，證交所以打造亞洲資產管理中心為核心目標，實踐台灣邁向亞洲那斯達克願景，將朝3個方向努力，第一，持續提升市場營運韌性，精進資訊系統穩定，並強化風險管理能力，建構安全信賴的投資環境。第二；將持續推動商品多元創新，讓投資人有豐富的資產配置選擇。

第三方向，是持續向國際推廣台灣創新板，爭取海內外優質企業上市，並推行「提升企業價值計畫」，讓好公司被看見、被理解、被投資。證交所期許與主管機關、周邊單位、證券商及證券公會協力合作，打造國際級的資本市場。

證交稅 櫃檯 陳俊宏

延伸閱讀

群益金鼎證券楊杰斌接任總經理 完成高階經營團隊接班

主動式ETF 首度成存股族前四大投資標的

全體證券商上半年稅後純益1440億 年增3.24倍

國泰證券以 AI 升級服務 鎖定兩大投資情境助攻百萬用戶

相關新聞

新台幣開盤升3.5分 為32.34元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.34元開盤，升3.5分

富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

台新做公益 「愛的力量」啟動

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

國泰氣候報告書 拿到雙獎

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。