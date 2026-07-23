快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

群益金鼎證高層人事異動 楊杰斌接任總經理

中央社／ 台北23日電

群益金鼎證券發布高層人事異動，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理，原總經理李文柱預計今年屆齡退休。

群益金鼎證表示，此次人事案是依循公司既定接班規劃辦理，完成高階經營團隊接班。李文柱多年來對公司經營發展、業務推動及組織管理的卓越貢獻，接下來將由熟悉公司業務與組織文化的楊杰斌接棒，象徵經營團隊順利傳承，並為公司下一階段發展注入新動能。

群益金鼎證指出，楊杰斌在群益金鼎證服務近24年，長期深耕交易及資本市場業務，對金融市場、金融商品及風險管理具有深厚實務經驗，並長期參與營運管理、業務推動及市場布局，對公司經營策略、組織運作與客戶需求均有深入了解，多年來歷經金融市場變化，累積豐富實務經驗，並與各業務單位建立良好合作默契。

楊杰斌擁有倫敦大學財務碩士學位，進入金融業後，曾於亞洲金融領域擔任要職，具有完整國際金融市場業務經驗；回國後持續深耕證券領域。加入群益證後，歷任多項重要管理職務，具備完整的業務與經營管理歷練。

群益 團隊

延伸閱讀

群益金鼎證券 楊杰斌接總座

券商公會70周年 陳俊宏：「安全與發展」並進促進券商升級

從基層拚到董座！嘉大傑出校友劉雲松掌舵興農 母校盼深化產學合作

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

相關新聞

新台幣開盤升3.5分 為32.34元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.34元開盤，升3.5分

富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

台新做公益 「愛的力量」啟動

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

國泰氣候報告書 拿到雙獎

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。