群益金鼎證高層人事異動 楊杰斌接任總經理

群益金鼎證券發布高層人事異動，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理，原總經理李文柱預計今年屆齡退休。

群益金鼎證表示，此次人事案是依循公司既定接班規劃辦理，完成高階經營團隊接班。李文柱多年來對公司經營發展、業務推動及組織管理的卓越貢獻，接下來將由熟悉公司業務與組織文化的楊杰斌接棒，象徵經營團隊順利傳承，並為公司下一階段發展注入新動能。

群益金鼎證指出，楊杰斌在群益金鼎證服務近24年，長期深耕交易及資本市場業務，對金融市場、金融商品及風險管理具有深厚實務經驗，並長期參與營運管理、業務推動及市場布局，對公司經營策略、組織運作與客戶需求均有深入了解，多年來歷經金融市場變化，累積豐富實務經驗，並與各業務單位建立良好合作默契。

楊杰斌擁有倫敦大學財務碩士學位，進入金融業後，曾於亞洲金融領域擔任要職，具有完整國際金融市場業務經驗；回國後持續深耕證券領域。加入群益證後，歷任多項重要管理職務，具備完整的業務與經營管理歷練。