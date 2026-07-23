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2026金融共好論壇／理財專家游庭皓：新浪潮掀理財新課題

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
理財專家游庭皓。記者胡經周／攝影
理財專家游庭皓。記者胡經周／攝影

理財專家游庭皓昨（22）日表示，當前市場最重要的投資主軸已經十分明確，就是「人工智慧（AI）建置潮尚未停止」，帶動台股及相關ETF資金持續流入。然而，他也提醒投資人，AI帶來龐大商機的同時，也伴隨槓桿風險與投資迷思，在參與行情乘風破浪之際，應該先界定槓桿是帶領大家超車不是飆車，否則就容易翻車。

游庭皓昨日以「AI時代的全齡理財」為題，進行專題演講。他說，在AI浪潮席捲全球之際，從學生、小資族到退休族群，都面臨全新的理財課題。

游庭皓表示，市場近年熱烈討論AI概念股，但許多投資人容易陷入只看股價漲跌或外資買賣超的短期思維，忽略真正驅動市場的核心因素。

他認為，AI基礎建設擴張才是當前投資循環的「母因」，包括資料中心建設、高效能運算設備、先進半導體及相關供應鏈需求，都持續推升全球企業資本支出。投資人評估市場時，應該優先觀察AI相關實體銷量、企業資本支出及產能利用率等指標。

在資金面方面，游庭皓指出，近期外資確實出現階段性賣壓，對市場造成短線波動，但若將時間拉長觀察，真正主導市場方向的仍是結構性需求與長期資金流向。他表示，近年ETF規模快速擴張，本土投資人透過定期定額及被動投資方式持續投入市場，形成穩定買盤。外資短期進出雖可能影響市場情緒，但對長期趨勢的邊際影響將逐漸下降。

針對近期投資人熱中使用開槓桿的現象，游庭皓特別提出警示。他以「槓桿是用來超車，不是用來飆車」作為風險管理原則，提醒投資人必須清楚理解槓桿工具的本質。槓桿本身並非洪水猛獸，而是提高資金效率的重要工具，但若忽略市場波動與風險控管，則可能放大損失，錯誤使用槓桿的代價相當高昂。

游庭皓也提醒投資人不要高估自己挑選AI明星股的能力。他表示，許多投資人相信自己能夠提前找出下一檔飆股，但實際上AI產業變化速度極快，即使專業機構投資人都難長期維持高勝率。與其執著於尋找下一家十倍股，不如選擇參與整體趨勢。

游庭皓

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