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2026金融共好論壇／永豐銀行副總經理嚴國瑞：智慧服務迎黃金機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐銀行副總經理嚴國瑞。記者胡經周／攝影
永豐銀行副總經理嚴國瑞。記者胡經周／攝影

永豐銀行副總經理嚴國瑞昨（22）日表示，人工智慧（AI）浪潮席捲全球金融業，從客服、風控到內部營運流程，AI正快速改變銀行服務模式。他談到，智慧金融迎來黃金機會，但也伴隨治理、風險控管及人才培育等新挑戰，如何在創新與監理間取得平衡，將成金融業未來發展重要課題。

嚴國瑞昨日以「AI智慧金融服務的機會與挑戰」為題，發表專題演講。他表示，AI已不再只是技術部門的工具，而是金融業提升競爭力的重要核心能力。永豐銀行目前內部同步推進超過100項AI專案，並建立自有基礎模型及內部AI服務平台，希望在兼顧資訊安全與法遵要求下，加速智慧金融落地。

嚴國瑞指出，為推動AI融入企業文化，永豐銀行每月固定開設三至五門AI相關課程，由不同部門共同參與，並透過創意教材及實務案例推廣AI應用，希望讓員工將AI能力視為未來金融人才的基本配備。根據永豐銀行內部統計，目前近九成員工支持AI導入工作場景，且各部門AI使用率與專案數量持續成長，顯示AI已逐漸成為日常工作的重要助手。

嚴國瑞指出，永豐銀行的創新服務治理框架，本質上是一套「設計端預防」與「落地端驗證」雙軌並行的風險控管機制。在設計端，永豐銀行新興科技治理機制以處級以上主管主導、跨六至七個部門逐案審查，執行超過50項檢測要件，並在資料建模階段即完成去識別化、族群歧視性特徵排除與模型回測，確保AI專案在法規合規之上同時通過道德層次的審查。

永豐銀深知組織內部視角存在系統性盲點，如20至30歲的年輕開發同仁，無法憑想像模擬高齡者或視障者的真實使用障礙。正因如此，永豐銀行定期邀請盲人協會、高齡社會團體等弱勢族群代表，親赴銀行或於其方便之場所進行應用性測試，由研究專員現場觀察，將真實使用者的摩擦點轉化為服務優化的具體依據。這套機制揭示了一個核心真理：再嚴謹的內部流程都無法取代真實客戶互動所帶來的洞察，治理框架的終點，是服務上線後與百萬真實客戶之間發生的每一次接觸。

永豐銀行

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