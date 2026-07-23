2026金融共好論壇／永豐銀董座曹為實：堅守「銀德」四核心原則

永豐銀行董事長曹為實昨（22）日表示，金融業最重要的資產不是產品，而是信任與關係；銀行家肩負守護客戶資產的責任，因此必須具備如同醫師「醫德」般的專業倫理，也就是所謂的「銀德」。他強調，「銀德」應建立在四大核心原則之上，包括誠信經營、公平待客、永續多元、科技創新。

曹為實昨日出席「2026金融共好論壇─AI金融 消費新關係」，他在致詞時分享永豐銀行長期實踐的經營理念與企業文化。他強調，金融共好並非近年才提出的新概念，而是永豐銀行多年來持續落實的核心理念。面對社會快速變遷、科技高度普及以及客戶需求日益多元，金融業除了提供專業服務，更應扮演促進社會穩定與進步的重要角色，讓金融力量成為連結社會、產業、學界與政府的重要橋梁。

他指出，現代社會數位化速度驚人，高科技工具被廣泛應用於生活各個層面，雖然帶來便利，卻也使許多長者、身心障礙者及數位能力較弱的族群面臨適應壓力。同時，詐騙集團利用人工智慧與數位工具進行犯罪，手法愈來愈靈活且隱蔽，讓銀行在防詐工作上面臨前所未有的挑戰。

曹為實坦言，除了外部詐騙威脅增加，客戶需求日趨多元，也讓金融服務的複雜度提高。然而，永豐銀行的態度始終是不退縮，而是透過科技創新與服務升級，持續提升客戶體驗與金融安全，善盡企業社會責任。

談到銀行家使命，曹為實以「銀行如同醫院」作比喻。他表示，病患將生命託付醫院，因此醫療工作者需要堅守醫德；而銀行客戶則將畢生積蓄與資產交由金融機構管理，這些資產往往被視為人生的重要保障，甚至被許多人認為是「第二生命」。因此，銀行家同樣必須具備高度職業倫理與責任感，也就是「銀德」。

他說明，「銀德」建立在四大核心原則之上。第一是誠信經營，金融業必須以誠信作為立業根本；第二是公正待客，確保每位客戶都能獲得公平且透明的服務；第三是永續多元，兼顧環境、社會與公司治理（ESG）發展，同時尊重不同族群需求；第四則是科技創新，善用數位科技與AI提升服務效率與風險管理能力。