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金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
經濟日報與永豐銀行昨日共同舉辦「2026金融共好論壇」，金管會主委彭金隆（左五）出席致詞，並與永豐銀行副總經理嚴國瑞（左起）、金融消費評議中心總經理羅俊瑋、金管會銀行局局長童政彰、永豐銀行董事長曹為實、經濟日報社長劉永平、台灣金融研訓院院長高一誠、經濟日報副社長費家琪合影。記者胡經周／攝影
經濟日報與永豐銀行昨日共同舉辦「2026金融共好論壇」，金管會主委彭金隆（左五）出席致詞，並與永豐銀行副總經理嚴國瑞（左起）、金融消費評議中心總經理羅俊瑋、金管會銀行局局長童政彰、永豐銀行董事長曹為實、經濟日報社長劉永平、台灣金融研訓院院長高一誠、經濟日報副社長費家琪合影。記者胡經周／攝影

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

彭金隆昨日出席經濟日報、永豐銀行共同舉辦的「2026金融共好論壇—AI金融 消費新關係」時表示，他特別對「金融共好」四個字有感，因為銀行、證券及保險業將進入不同發展階段，產業要升級，經營策略與思考核心也必須改變。

他強調，「金融業不是業者的金融業，而是社會的金融業。」沒有社會信任的支持，就沒有今天金融業的發展，因此金融業支持、回饋社會，不應只是附加活動，而要成為核心策略。

金管會提出「信任金融」概念，金融業若要長遠、持續發展，必須把深化社會信任放在所有經營活動的核心。

他說，金融機構不能只計較今年營收多少、獲利多少，「我更在乎社會對我的觀感，及社會對我的信任。」每一項業務與決策，都應環扣在累積社會信任之上。

過去金融機構從事捐助、公益或社會回饋，相關提案在董事會中，往往排在較後面。但若能把這件事拉到董事會前面，甚至建構在公司最高層級討論，「我想我們的金融業會很不一樣」。

這也代表，公益與社會責任不能只停留在形象工程，而要與公司治理、風險管理及資源配置結合。董事會除關注獲利、資本與業務成長，也要檢視每一項決策，是否有助於建立社會信任。

彭金隆表示，防詐就是最直接的例子。客戶把資產交給金融機構，若無法保護好客戶資產，不只是內控問題，更會動搖社會對金融體系的信任。

面對金融業加速導入AI，科技應用也不能只追求便利與效率，還要兼顧安全與韌性。金管會希望建立風險可預測、可防禦，發生事情後可復原的金融生態系。

消費者保護、全齡金融及普惠金融，也都是信任金融的一部分。當信任金融真正成為董事會優先議題，防詐、消保、AI安全及普惠金融，才會從監理要求轉化為日常經營，推動金融業與社會共好。

彭金隆 永豐銀行 金管會

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