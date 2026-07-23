2026金融共好論壇／評議中心總經理羅俊瑋：消費者保護納入系統

金融消費評議中心總經理羅俊瑋昨（22）日表示，金融機構導入AI擴大服務後，法律責任並不會轉嫁給AI，他認為金融業導入AI，消費者保護應納入系統設計。羅俊瑋表示，評議中心在審理金融消費爭議時，仍會以金融機構是否善盡「善良管理人注意義務」及「忠實義務」作為核心判斷標準，兼顧金融創新與消費者權益保障。

羅俊瑋表示，AI只是工具，不論金融機構或個人使用AI系統，最終責任仍由使用者承擔，人類必須控制AI，而不是由AI取代人的判斷。近來評議中心受理不少信用卡盜刷、存款遭盜領及線上貸款等案件，部分案件涉及登入IP位址位於國外，消費者質疑金融機構未能及時辨識風險，因此評議中心仍會回到金融機構是否已盡善良管理人注意義務及忠實義務進行個案審查。

羅俊瑋指出，金融機構推動AI創新時，應優先建立治理與問責機制，兼顧公平性與透明度，同時建置適合AI使用的資料庫、建立資料字典，並確保AI模型具備可監管性，不論是金融機構內部或主管機關都應持續監督；此外，也應加強跨領域AI人才培育及員工、消費者教育宣導，並依金融消費者保護法落實資訊揭露。

羅俊瑋提出金融業使用AI的四點建議。一，將消費者保護納入AI系統設計，建立可信任、可負責的運作機制，若因AI造成消費者損害，金融機構仍須承擔賠償責任；二，系統設計須落實公平待客，保障消費者法定及契約權益，並持續監控、即時修正異常；三，建立可靠的身分辨識及授權驗證機制，確保交易安全並降低詐欺風險；四，以公平及以人為本作為AI應用核心價值，重視個人資料保護。