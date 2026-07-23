聽新聞
0:00 / 0:00

2026金融共好論壇／評議中心總經理羅俊瑋：消費者保護納入系統

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金融消費評議中心總經理羅俊瑋。記者胡經周／攝影
金融消費評議中心總經理羅俊瑋。記者胡經周／攝影

金融消費評議中心總經理羅俊瑋昨（22）日表示，金融機構導入AI擴大服務後，法律責任並不會轉嫁給AI，他認為金融業導入AI，消費者保護應納入系統設計。羅俊瑋表示，評議中心在審理金融消費爭議時，仍會以金融機構是否善盡「善良管理人注意義務」及「忠實義務」作為核心判斷標準，兼顧金融創新與消費者權益保障。

羅俊瑋表示，AI只是工具，不論金融機構或個人使用AI系統，最終責任仍由使用者承擔，人類必須控制AI，而不是由AI取代人的判斷。近來評議中心受理不少信用卡盜刷、存款遭盜領及線上貸款等案件，部分案件涉及登入IP位址位於國外，消費者質疑金融機構未能及時辨識風險，因此評議中心仍會回到金融機構是否已盡善良管理人注意義務及忠實義務進行個案審查。

羅俊瑋指出，金融機構推動AI創新時，應優先建立治理與問責機制，兼顧公平性與透明度，同時建置適合AI使用的資料庫、建立資料字典，並確保AI模型具備可監管性，不論是金融機構內部或主管機關都應持續監督；此外，也應加強跨領域AI人才培育及員工、消費者教育宣導，並依金融消費者保護法落實資訊揭露。

羅俊瑋提出金融業使用AI的四點建議。一，將消費者保護納入AI系統設計，建立可信任、可負責的運作機制，若因AI造成消費者損害，金融機構仍須承擔賠償責任；二，系統設計須落實公平待客，保障消費者法定及契約權益，並持續監控、即時修正異常；三，建立可靠的身分辨識及授權驗證機制，確保交易安全並降低詐欺風險；四，以公平及以人為本作為AI應用核心價值，重視個人資料保護。

金融業

延伸閱讀

AI金融怎麼管？金管會揭四大目標 防歧視、落差與消費者失聲

消基會發動中聯訴訟 籲建立食品追溯制度

金融業不能只看獲利 金管會彭金隆喊「信任金融」要進董事會

方元沂／從毒油風暴看董事會責任

相關新聞

富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

台新做公益 「愛的力量」啟動

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

金融共好論壇！金管會主委提點經營方向 彭金隆：信任金融 核心策略

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項，「信任金融」要從口號走進董事會。

國泰氣候報告書 拿到雙獎

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

2026金融共好論壇／永豐銀董座曹為實：堅守「銀德」四核心原則

永豐銀行董事長曹為實昨（22）日表示，金融業最重要的資產不是產品，而是信任與關係；銀行家肩負守護客戶資產的責任，因此必須具備如同醫師「醫德」般的專業倫理，也就是所謂的「銀德」。他強調，「銀德」應建立在四大核心原則之上，包括誠信經營、公平待客、永續多元、科技創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。