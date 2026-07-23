2026金融共好論壇／金融研訓院院長高一誠：正確理解AI最大挑戰

台灣金融研訓院院長高一誠昨（22）日表示，AI時代要打造健全金融生態圈，關鍵在銀行必須具備足夠AI素養，政府、銀行與民眾三方建立互信；金融人才面臨的最大挑戰，不是會不會使用AI，而是能否正確理解AI，在運用科技提升效率的同時，仍保有「人」的判斷與責任。

高一誠指出，金融業與其他產業最大的不同，在於提供的多數是服務，核心是人與人之間長期累積的信任。金融從業人員即使透過AI向客戶提供資訊或建議，對客戶而言，仍代表背後的金融機構，因此必須具備足夠AI素養，了解AI可能產生錯誤、偏誤或捏造內容，不能將系統答案未經查證就直接交給客戶。

他表示，AI可讓金融人員服務更多客戶、提升生產力，但使用者須清楚知道，哪些工作可以交給AI、哪些判斷不能交給AI，何時須停止使用AI、改由人處理。尤其客戶個資、交易資訊、授信內容及理財需求，絕不能上傳至未經核准的外部AI工具，「只要一次，就可能喪失客戶信任」。

在人才培育方面，高一誠認為，金融機構不能像新創公司一樣，只由年輕員工去試錯。由於金融業監管嚴格，即使只有極低機率出錯，也可能帶來客訴、法遵、賠償及聲譽風險，因此AI專案應由資深主管、法務、資安及年輕科技人才共同合作，董監事與決策者也必須具備基本AI素養。目前已有金融機構邀請金融研訓院為董監事及高階主管規劃課程，效果良好。

高一誠表示，良好金融生態圈包含政府、銀行與客戶三方，信任不能只是單向要求銀行取得客戶信任，客戶也應提供真實資訊，銀行與主管機關間則要建立互信。