2026金融共好論壇／刑事警察局局長邱紹洲：聯防阻詐成果看得見

內政部警政署刑事警察局局長邱紹洲昨（22）日表示，詐騙集團運用AI與科技翻新手法，警方也透過大數據、AI及警銀聯防提升攔阻效率。2025年「鷹眼聯盟」共同監測並由銀行自主管制7.4萬個可疑帳戶，成功攔阻54.3億元；銀行臨櫃「多聊一句」機制，2023年至2025年攔阻金額則由75億元增至112億元，2026年上半年也已攔阻將近50億元。

2026金融共好論壇昨日進行主題座談，題目為「公平×信任×創新 永續金融治理」，邱紹洲、台灣金融研訓院院長高一誠、金融消費評議中心總經理羅俊瑋、永豐銀副總嚴國瑞共同與談。

邱紹洲指出，警方自2021年起與銀行合作，目前已與45家銀行簽署防詐備忘錄，持續交換最新詐騙手法、風險情資及異常交易樣態。2024年推動銀行聯防機制，並將國外IP等風險因子納入警示，透過共同防線，在可疑交易發生時及早攔阻。

為阻斷詐騙集團提領贓款，警方自去年6月起與15家銀行合作，在ATM導入脫口罩辨識及警示機制，目前已有1,594部ATM加入，將持續增加。統計今年上半年，涉詐地點的提款次數較去年同期下降51%，疑似詐騙款項遭提領金額也下降57%，成效相當明顯。

此外，165金融調閱聯防平台改為電子傳遞後，銀行將涉詐帳戶列為警示的時間，由平均約30分鐘大幅縮短至2分鐘，有助即時凍結款項並追查多層人頭帳戶。今年上半年警示帳戶數較去年同期減少3.6萬多戶；打詐儀表板亦顯示，今年6月詐騙受理件數年減14%、財損金額下降36%；若與2024年8月打詐儀表板剛成立時相比，件數與財損降幅均超過五成。