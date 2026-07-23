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證交稅收今年估衝6,000億 地方有望領統籌稅款超徵紅包
今年上半年在台股帶動下，證交稅成為國庫大補丸，上半年證交稅達3,336億元，已超越去年一整年。財政部長莊翠雲昨（22）日表示，依目前態勢，全年證交稅預估會超過6,000億元。
立委關注稅收表現樂觀，是否再次普發1萬元？莊翠雲表示，政府要考量財政韌性以及國家建設、舉債情況等因素；不過她提到，分配給地方的統籌分配稅款，預計會有第「13期」分配（即外界俗稱的統籌稅款「超徵紅包」）。
立法院財政委員會昨日審查遺產及贈與稅法、土地稅法及房屋稅條例等，多位立委關注稅收概況，尤其證交稅受惠於台股成交量，成長幅度相當驚人。莊翠雲指出，今年截至6月底，證交稅已入帳3,336億元，今年實徵淨額預估將超過6,000億元。
歷年證交稅收高點落在去年的2,928億元，今年若超過6,000億元，證交稅將邁入新的里程碑。
羅明才追問，按照證交稅這樣的成績，財政能力應該足以再全民普發1萬元，地方政府現在也都在發錢。
莊翠雲解釋，政府施政要考量財政韌性及國家建設、舉債情況等，她直言，先前在討論婚育宅房屋稅、地價稅減免時，由於是地方稅收，地方政府都說影響財源，「現在卻在發現金」，財政資源應該要有效運用。
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