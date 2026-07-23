CPI增幅 中經院估2.02%

中經院昨（22）日公布最新經濟預測，大幅上修今年經濟成長率至10.35%，是國內主要經濟智庫預測值之冠；同步上修消費者物價指數（CPI）年增率至2.02%，則是國內首家智庫預測值超越2%通膨警戒線。

通膨壓力正緩步升溫，中經院院長連賢明表示，此次CPI年增率上修主要反映中東地緣政治衝突，推升國際油價波動，未來通膨走勢仍取決於美伊衝突持續時間，及美國聯準會降息步調。預估明年隨油價回穩，CPI增幅可望回落至1.89%。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，中經院預估明年CPI增幅將回落至2%以下，反映通膨屬短期過渡現象。即便全年CPI增幅接近或略高於2%，2%僅是心理門檻，更值得關注的是民眾實質所得是否持續增加。

經濟成長方面，連賢明指出，上半年受惠於美國大型科技廠對AI及相關硬體需求強烈，出口表現強勁，若此波趨勢得以延續，全年出口規模有機會突破9,000億美元，年增幅達50%。