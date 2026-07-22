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五銀行新增房貸逾110億 顯示民眾趕搭最後申貸機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
購屋貸款受到青安2.0申貸潮與部分重劃區新屋交屋潮帶動，新承作房貸金額明顯回升，單月大增110.5億元。聯合報系資料照
購屋貸款受到青安2.0申貸潮與部分重劃區新屋交屋潮帶動，新承作房貸金額明顯回升，單月大增110.5億元。聯合報系資料照

中央銀行昨（22）日公布6月五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）放款利率資料，6月新承做放款加權平均利率降至2.155%，較5月2.208%下降0.053個百分點，各類貸款利率均呈現下滑。其中，購屋貸款受到青安2.0申貸潮與部分重劃區新屋交屋潮帶動，新承作房貸金額明顯回升，單月大增110.5億元。

不過央行指出，單月數據仍不足以代表房市全面復甦，目前市場仍呈現「量縮、價穩、區域分化」格局。

五大銀行新承作房貸餘額
五大銀行新承作房貸餘額

央行資料顯示，6月五大銀行新承作購屋貸款金額達579.7億元，較5月增加110.5億元，月增幅達23.6%。其中，青安2.0貸款占五大銀行新承作房貸比重升至44.7%，創2025年12月以來近七個月新高，顯示不少首購族趕搭青安2.0政策期限前的最後申貸機會。

央行分析，6月房貸金額增加主要有兩大因素。第一，青安2.0政策進入倒數階段，符合資格的購屋族加速申請；第二，部分重劃區與預售屋市場進入完工交屋階段，帶動銀行房貸撥款增加。

不過，這類交易多屬於過去二至三年房市熱絡期間累積的預售案交屋需求，屬於遞延性成果，並不完全代表市場買氣全面回溫。

從整體房貸市場觀察，今年上半年五大銀行新增房貸餘額為3,107.79億元，較去年同期4,088.8億元減少981.01億元，年減幅達23.99%。市場認為，央行自2020年以來七波不動產信用管制措施已逐漸發揮效果，房市投資性需求降溫，整體仍維持量縮整理態勢。

六都交易量也反映類似情況。6月六都建物買賣移轉棟數月增11.32%，年增1.17%，表面上交易略有回溫；但今年上半年六都移轉量累計為9萬7,438棟，仍低於去年同期10萬202棟，年減2.76%，顯示市場尚未回到過去熱絡水準。

央行指出，目前房市呈「高度區域化與個案化」。

房貸 新青安 土銀

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